Культура

Мероприятие «Герои страны – герои сердца» пройдет ко Дню героев Отечества в Псковском музее

Бесплатная сборная экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам» в рамках акции «Герои страны» пройдет во Дворе Постникова 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На экскурсии зрители узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам».

Мероприятие начнется в 13:00 во Дворе Постникова, расположенного по адресу: улица О. Кошевого, 2.

Записаться можно по телефонам:+7 (8112) 29-22-59 и +7-911-358-08-16.