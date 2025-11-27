Новогодние каникулы на Псковщине: самое интересное здесь

Впереди нас ждут 12-дневные новогодние каникулы. Не будем рассуждать, много это или мало. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы длинные выходные провести как можно интереснее. Псковская Лента Новостей собрала афишу спортивных и культурных мероприятий, которые смогут зарядить бодростью и хорошим настроением на целый год. Смотрим, выбираем, планируем посетить.
Фото Анны Тягуновой
Школа бега PRO SPORT и беговой клуб «5верст» предлагают начать новый год на максимальной скорости. 1 января в 10:30 на набережной псковичей ждут на самую дружелюбную пробежку региона «Забег обещаний. На спорте после «Иронии судьбы»».
В программе:
Руководитель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин:
«1 января в 11.30 мы встречаемся на набережной, чтобы участвовать в забеге. Начинаем год по-спортивному и заводим новые спортивные важные привычки. 10 лет подряд его проводим, и в юбилейный год мы решили сделать так, чтобы объединить весь регион, все виды спорта, все спортивные клубы.
Беговая тренировка в первое утро года получила название «Забег обещаний. На спорте после «Иронии судьбы»». Мы все вместе придумали оригинальное название, был опрос и голосование.
Дистанций будет две. Первая — 5 км с фиксацией времени в рамках «5верст» и вторая — 2 км 26 м, которая будет проходить по набережной реки Великая, около стен Псковского Кремля в спокойном темпе для всех желающих, с Дедом Морозом.
Участникам «Забега обещаний» будут выданы номера. На них можно написать свое обещание, которое планируется выполнить в 2026 году, и попытаться за 365 дней следующих в 2026 году сдержать это обещание.
Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина порадует в новогодние праздники и детей, и взрослых. В афише — самые лучшие спектакли, в том числе, премьерные показы.
«Слон и птичка» 6+
Новогодний детский спектакль с интермедией
2, 3, 4 января в 11:00, 13:00
Новый зал
«Влюблённые»16+
2, 3 января 13:00, 2, 5 января в 19:00
Большая сцена
ПРЕМЬЕРА. «Баба Шанель» 16+
2, 10, 11 января в 16:00, 3, 4, 5 января в19:00
Малая сцена
«Постой, паровоз!» 18+
3, 5 января в 19:00
Буфет театра
«Зойкина квартира»18+
4, 5 января в 13:00
Большая сцена
«Пигмалион» 16+
6,7 января в 19.00,7 января в 13.00
Большая сцена
«Ревизор» 18+
8 января в 19:00, 9 января в 13:00
Большая сцена
«Постой, паровоз! Вторая ходка» 18+
9 января в 19.00
Буфет театра
«Большое космическое путешествие» 0+
10, 11 января в 11:00, 13:00
Маленький театр
«Морфий» 18+
10.11 января в 19:00
Большая сцена
Пресс-служба Псковского академического театра драмы:
«23 декабря в нашем театре пройдет первый новогодний спектакль для детей. Мы пригласили младшеклассников на трогательную сказку современной писательницы Анастасии Момот «Слон и птичка», которая уже успела полюбиться детям и их родителям. По традиции перед тем, как зрители займут свои места в зале, их ждет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки. Всего в праздники мы сыграем больше десяти детских спектаклей, несколько из них будут благотворительными.
Взрослые на зимних каникулах с Дедом Морозом в театре не увидятся, зато их ждет встреча с «Бабой Шанель» — премьера комедии Николая Коляды в постановке Александра Суховского и оформлении Александра Стройло обещает быть музыкальной и яркой и станет главным подарком псковским зрителям к любимому празднику.
В новогоднюю программу для взрослых, которая стартует также 23 декабря и продлится до 11 января (труппа возьмет только два выходных дня — 31 декабря и 1 января), мы включили и топовые новинки («Битва жизни», «Перекресток», «Влюбленные» и другие), и спектакли, находящиеся на пике популярности уже продолжительное время (например, «Ревизор», «Морфий», «Пигмалион», «Постой, паровоз!»).
Также псковичей и гостей города ждут концерты и музыкальные спектакли в БКЗ Псковской областной филармонии и Доме офицеров.
Псковская областная филармония приглашает 28 декабря в 18:00 на новогодний музыкальный спектакль «Новый год. Время обниматься!» (6+). Это история о трех сестрах, чьи родители таинственным образом исчезли... Но они уверены, что именно в Новый год произойдет долгожданное возвращение близких, и с нетерпением ждут наступления праздника. Зрителя ожидает настоящее музыкально-театральное приключение: песни, яркие танцы, красочные декорации, анимация и увлекательный сюжет, полный новогоднего настроения.
Фото ВК-сообщества Псковской областной филармонии
Также в афише новогодних мероприятий в БКЗ филармонии:
Дом офицеров покажет 29 декабря 15:30 мюзикл «Летучий корабль» (0+), поставленный по одноимённому культовому мультфильму. Зрителей ждет мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором, яркие декорации, стилизованные костюмы сказочных героев и, конечно же, песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, создающие атмосферу невероятного праздника.
Фото ВК-сообщества Дома офицеров
Также в праздничной афише Дома офицеров:
Псковский музей-заповедник ждет маленьких и больших посетителей на новогодние представления и культурно-просветительские мероприятия.
Фото Псковского музея-заповедника
Афиша представлена по объектам показа:
Сборные экскурсии в Псковском кремле:
Приказная палата Псковского кремля:
Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331065.
Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) приглашают на экскурсии и мастер-классы.
Телефон для записи: +78112331390 (доб. 1).
Двор Постникова
Телефон для записи: +78112292259 и +79113580816.
Поганкины палаты
Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331603.
Картинная галерея:
Справки по телефону: +78112331603.
Главное здание музея
Фото Псковского музея-заповедника
Музей-квартира В.И. Ленина:
Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331169 (доб. 2)
Музей-квартира Ю.П.Спегальского
Сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. (12+) Спегальского - 3, 5, 7, 9 января в 15:00. Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331169 (доб. 1)
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря (12+) - 3 января в 17:00 / 4 января в 12:00 / 8, 9, 10 и 11 января в 13:00
Запись по телефону: +78112331535.
Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова
Телефон для записи: +78113326100; +78113326101.
Музей-усадьба М.П. Мусоргского
Театрализованное представление «Традиции Рождества» (6+) - 3 и 5 января в 17:00
Телефон для записи: +78114931140.
Музей истории города Печоры:
Телефон для записи: +78114823077.
Музей-усадьба С.В. Ковалевской
Режиссер массовых мероприятий Псковского музея-заповедника Ольга Гущина:
«В этом году мероприятия стартуют аж 14 декабря. Сразу с традиционной музейной новогодней елки для маленьких посетителей во Дворе Постникова. Эта елка обновляется ежегодно и является уникальной. Сюда можно приходить как с большими детьми, так и, конечно же, с маленькими. Здесь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с тетушками-купчихами. Такие же программы будут организованы 5 и 10 января.
В этом году много сюрпризов. Специально для «взрослых» детей и наших взрослых посетителей (мам, пап, бабушек и дедушек) будет организован квиз «Ума палата в Палатах в рамках музейной акции «Душа Отчизны в символах ее». Конечно же вас ждут уникальные, интересные теплые мастер-классы от музейной мастерской: «Открытка в стиле XIX века, «Ласковый огонек в руках», «Мастерство манерное», «Изразца ковер цветной» и многое-многое другое.
Хочется обратить внимание на такие традиционные уютные программы, как программа «Что растет на елке, или скатерть Рождества». Окунаясь в семейную атмосферу предновогоднюю, вы узнаете много нового о встречах Нового года и Рождества в XIX веке, в начале XX века и сможете окунуться в атмосферу действительно теплую, семейную, при этом находясь в купеческих палатах.
Безусловно, традиционной, одной из самых популярных уже много лет подряд является культурно-образовательная программа «Вечер накануне 1700 года» для родителей с детьми и организованных групп школьников и туристических групп. Она проводится в палатах у Сокольей башни. Здесь ребятам в театрализованной форме рассказывается о том, как накануне 1700 года царь Петр Первый учредил праздновать Новый год именно 1 января.
Конечно же, мы также рекомендуем наши рождественские вертепы. Это не только христианская традиция, но и семейная— встречать Рождество в теплом кругу близких и родственников. Вы окунетесь в историю праздника Рождества и сможете увидеть рождественский спектакль с интересными персонажами. Здесь и ангел, и Мария, и Иосиф, и маленький Иисус, и Ирод, грозный царь-тиран.
Безусловно, хочется напомнить нашим гостям и о традиционных мероприятиях в Кремле. Это предновогодние квесты и программы по башням, по территории Кремля, в том числе, программа «Звездочет». Вас ждут традиционный обзорные и интересные вечерние экскурсии которые проходят с интересными заданиями для гостей и сюрпризами.
У нас украшена уютная новогодняя елка во дворе, приходите фотографироваться, общаться и наслаждаться волшебным временем в Псковском музее-заповеднике».
Музей-заповедник «Изборск» приглашает вместе встретить Рождество Христово и новогодние праздники.
В ночь на 7 января состоится Рождественское богослужение в Никольском соборе. А все новогодние каникулы в музейном квартале для гостей будут работать выставки, игровые программы и мастер-классы:
«Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» – уникальная рождественская выставка предметов из собраний музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ. 6+
Выставочный зал
«Хранитель времени» – выставка фоторабот и зимних пейзажей Павла Дмитриевича Мельникова – талантливого изборского художника, из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск». 6+
Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры»
«Урок равновесия» - редкие предметы для измерения веса, длины и объема. Выставка из фондов Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. 6+
Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»
«Родная сказка» – фольклорная программа. Сказки Псковской земли и традиции зимних календарных праздников.6+
2, 3 января 14:00
Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»
«Гений места» – художественный мастер-класс. Создание картины по мотивам работ изборского художника Павла Дмитриевича Мельникова. 6+
2, 3 января -12:00, 15:00
Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры»
«Изборский дом и всё, что в нём» – музейная программа для детей и взрослых. Знакомство с предметами быта и укладом крестьянской жизни, загадки и присказки XIX века. 6+
4, 8 января 14:00
Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»
«Живая история» – интерактивная площадка для всей семьи: исторический мастер-класс, «археологическая песочница», средневековая игра в «мельницу», фотозона. 6+
4-7 января 11:00-15:00
Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»
«Рождественские чудеса» – семейная викторина. 12+
5, 6 января 14.00
Выставочный зал
«Урок равновесия» – музейная программа о старинных мерах длины, веса, объёма.12+
9 января 14:00
Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»
«Зима в королевстве Сетомаа» – вместе с народом сето весело и вкусно встречаем Рождество Христово и Новый год.6+
2-11 января 11:00
Музей-усадьба народа сето
«Рождественская шкатулка» – творческие мастер-классы. 6+
2-11 января, 12:00, 15:00
Музейная мастерская в доме купца Шведова.
Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская:
«Чем славится Изборск - своими замечательными музейными экспозициями и интересными мастер-классами для детей и для всей семьи. На праздники мы приготовили очень много интерактивных программ и для молодежи, и для детей, и для взрослых - на все вкусы.
Одна из них - «Родная сказка». Это игровая фольклорная программа. Ее проводит Анастасия Попова, лауреат конкурса «Таврида», выпускница нашего университета. Анастасия занимается сбором псковских сказок и фольклора. Программа очень интересная, а в новогодние праздники мы наполним нашу сказку традициями, обычаями встречи Рождества и Нового года.
В музее проходит выставка Павла Дмитриевича Мельникова «Хранитель времени», где впервые представлены фотоработы нашего известного художника, который писал Изборск: удивительно красивые фотографии знакомых мест с совершенно незнакомого ракурса. Они как этюды для будущих картин. Мы всех приглашаем на эту замечательную выставку. А 2 и 3 января в рамках работы выставки пройдут мастер-классы «Гений места» под руководством нашего художника, руководителя творческой музейной мастерской Марины Смирновой.
Наш сотрудник Елена Левшова 4 и 8 января проводит программы «Изборский дом и все, что в нем». Участников ждет знакомство с предметами города, укладом крестьянской жизни, загадки, присказки.
Отдельная программа «Зима в королевстве Сетомаа» подготовлена в музее-усадьбе народа сето. Хелью Александровна Маяк, Эне Семеновна Лыйв и Малле Николаевна Богачева сделали прекрасный проект, с угощениями, с традициями, с песнями. Но на все интерактивные программы рекомендуем записываться заранее.
Хочу обратить внимание на выставочный проект «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», который на днях начал свою работу. Уникальная рождественская выставка предметов из собрания музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ. Удивительные костюмы, декорации, редкие фотографии, скульптуры Врубеля. Это драгоценная выставка, удивительная, красивая, праздничная. Я надеюсь, что все посетители действительно проведут время в приятной компании обитателей «Абрамцево», заразятся идеей домашних спектаклей, творчества. Вдохновение является только по праздникам. Всех приглашаем на уникальную рождественскую выставку в нашем выставочном зале.
С предметами для измерения веса, длины, объема можно познакомиться на выставке «Урок равновесия», подготовленной совместно с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. И, конечно, для гостей музея будут работать классическая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», где представлена уникальная археологическая коллекция, экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история», «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» - авторская экспозиция Петра Оссовского.
Мы приглашаем не только гулять по зимнему Изборску и восхищаться его зимними пейзажами, но и согреться в тёплых музейных залах".
Пушкинский музей-заповедник приглашает гостей посетить спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы. В афише музея также много игровых программ для детей разного возраста.
Фото Пушкинского музея-заповедника
Новогодний спектакль «Новый год под ковром» 0+
28 декабря: 15.00
НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)
Квест-игра «Новогодняя машина времени: путешествие сквозь эпохи и пространство» 12+
2, 3 января 15.00, 18.00, 4 января 18.00, 5 января 15.00
НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)
Игровая программа «Рождественские чудеса: игрушки XIX века». 6+
5, 6 января 18.00
НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)
Костюмированная интерактивная экскурсия «Зима за морозы, а мужик за праздники» 6+
2, 3, 4, 5 января, сеансы: 12.00, 14.00
Музей «Пушкинская деревня».
Костюмированная интерактивная экскурсия «В гостях у мельника» 0+
2, 3, 4, 5 января, сеансы: 13.00, 15.00
Музей-мельница в д.Бугрово
Фольклорная программа «Раз в крещенский вечерок...» 12+
2, 3 января, сеанс: 17.00
Музей-мельница в д.Бугрово
Фольклорная программа «Настали святки!» 6+
6, 8, 10 января в 15.00
Музей-мельница в д.Бугрово
«Создавая волшебство». Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки. 0+
2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 января, начало: 12.00/Выставочный зал «Музейная почта»в д. Бугрово
Концерт «...и фортепьяно вечерком» в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе». 12+
В программе прозвучат романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении лауреата международных конкурсов Эдуарда Банько (тенор) и Ивана Колбашова (фортепиано).
4 января, начало: 16.00
Зеленая гостиная дома-музея «Тригорское»
Концерт «Ода зиме» в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе».12+
В программе прозвучат популярные романсы и арии из опер XIX и XX веков русских и зарубежных композиторов, посвященные зиме и Рождеству.
8 января, 16.00
Зеленая гостиная дома-музея «Тригорское»
«Мороз и солнце; День чудесный!» Интерактивная программа с Дедом Морозом 6+
5, 6, 7 января 12.00
Музей-усадьба «Михайловское»
Выставочный зал «Льнохранилище»
Поэтическая экскурсия «Зима, что делать нам в деревне» 6+
5, 6,7 января 14.00
Музей-усадьба «Михайловское»
Представитель службы информации Пушкинского музея-заповедника Лидия Токарева:
«Одним из самых волнительных событий новогодних праздников для пушкиногорцев станет спектакль театральной студии «Лукоморье» при музее: ведь на сцене будут все знакомые им лица — дети, внуки, друзья, соседи. Но работа режиссёра и музейного педагога Дарины Дементьевой будет любопытна и гостям района — со своими лукоморцами музейный педагог занимается очень интересно. Дети не просто инсценируют тот или иной сценарий, а учатся театральному мастерству по-настоящему, с тренингами по сценическому движению, сценической речи, с отработкой других важных для актёра навыков.
Постановку под названием «Новый год под ковром» студийцы специально задумали к новогодним праздникам. Сценарий создан по миниатюрам британского писателя Дональда Биссета, любимого и детьми, и взрослыми. Сюжет спектакля пока держится в секрете, но «в народ просочилось», что главной на сцене на этот раз будет Лошадь — символ наступающего года по восточному календарю.
И детей (особенно старших школьников), и взрослых должна особо заинтересовать новая фольклорная программа-гадание «Раз в крещенский вечерок…». Проводить её будут в Доме мельника, где окошки и так невелики и пропускают, по современным меркам, совсем немного света, так ещё и после пяти вечера, когда уже и на улице — не городской, с фонарями, а деревенской — совсем темно. Так что антураж для чудес и тайных предсказаний будет соответствующий. Ну и, разумеется, участники программы узнают много для себя нового о таких же, меж Рождеством и Крещением, вечерах во времена Александра Сергеевича.
Новая программа — «Новогодняя машина времени. Путешествие сквозь эпохи и пространство». Это квест, который пройдёт по нескольким выставочным залам музейного Научно-культурного центра. У игроков будет возможность увидеть, как отмечали Новый год в конце XIX века, побывать на елке в СССР и окунуться в мир авангардных тематических праздников. И при этом в каждом зале гостей музея ждут приключения, исторические загадки, интерактивные задания. Фотозоны, иллюминация, специальный реквизит — всё прилагается».
Итого: длинные выходные можно провести весело и с пользой. Выбирайте то, что по душе. Пусть новый 2026-й год начнется с ярких событий!