Культура

Новогодние каникулы на Псковщине: самое интересное здесь

Впереди нас ждут 12-дневные новогодние каникулы. Не будем рассуждать, много это или мало. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы длинные выходные провести как можно интереснее. Псковская Лента Новостей собрала афишу спортивных и культурных мероприятий, которые смогут зарядить бодростью и хорошим настроением на целый год. Смотрим, выбираем, планируем посетить.

Фото Анны Тягуновой

Бегом в новый 2026-й!

Школа бега PRO SPORT и беговой клуб «5верст» предлагают начать новый год на максимальной скорости. 1 января в 10:30 на набережной псковичей ждут на самую дружелюбную пробежку региона «Забег обещаний. На спорте после «Иронии судьбы»».

В программе:

Главный гость - самый спортивный Дед Мороз.

Заряд настроения - энергичная музыка.

Тепло и уют - согревающее чаепитие.

Новогодний дрифт: конкурсы и подарки самым быстрым, ярким и активным!

Руководитель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин:

«1 января в 11.30 мы встречаемся на набережной, чтобы участвовать в забеге. Начинаем год по-спортивному и заводим новые спортивные важные привычки. 10 лет подряд его проводим, и в юбилейный год мы решили сделать так, чтобы объединить весь регион, все виды спорта, все спортивные клубы.

Беговая тренировка в первое утро года получила название «Забег обещаний. На спорте после «Иронии судьбы»». Мы все вместе придумали оригинальное название, был опрос и голосование.

Дистанций будет две. Первая — 5 км с фиксацией времени в рамках «5верст» и вторая — 2 км 26 м, которая будет проходить по набережной реки Великая, около стен Псковского Кремля в спокойном темпе для всех желающих, с Дедом Морозом.

Участникам «Забега обещаний» будут выданы номера. На них можно написать свое обещание, которое планируется выполнить в 2026 году, и попытаться за 365 дней следующих в 2026 году сдержать это обещание.

Регистрации на забег нет. Вся актуальная информация размещается в группе забега ВКонтакте Забег обещаний «На Спорте после...».

Дед Мороз и Баба Шанель

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина порадует в новогодние праздники и детей, и взрослых. В афише — самые лучшие спектакли, в том числе, премьерные показы.

«Слон и птичка» 6+

Новогодний детский спектакль с интермедией

2, 3, 4 января в 11:00, 13:00

Новый зал

«Влюблённые»16+

2, 3 января 13:00, 2, 5 января в 19:00

Большая сцена

ПРЕМЬЕРА. «Баба Шанель» 16+

2, 10, 11 января в 16:00, 3, 4, 5 января в19:00

Малая сцена

«Постой, паровоз!» 18+

3, 5 января в 19:00

Буфет театра

«Зойкина квартира»18+

4, 5 января в 13:00

Большая сцена

«Пигмалион» 16+

6,7 января в 19.00,7 января в 13.00

Большая сцена

«Ревизор» 18+

8 января в 19:00, 9 января в 13:00

Большая сцена

«Постой, паровоз! Вторая ходка» 18+

9 января в 19.00

Буфет театра

«Большое космическое путешествие» 0+

10, 11 января в 11:00, 13:00

Маленький театр

«Морфий» 18+

10.11 января в 19:00

Большая сцена

Пресс-служба Псковского академического театра драмы:

«23 декабря в нашем театре пройдет первый новогодний спектакль для детей. Мы пригласили младшеклассников на трогательную сказку современной писательницы Анастасии Момот «Слон и птичка», которая уже успела полюбиться детям и их родителям. По традиции перед тем, как зрители займут свои места в зале, их ждет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки. Всего в праздники мы сыграем больше десяти детских спектаклей, несколько из них будут благотворительными.

Взрослые на зимних каникулах с Дедом Морозом в театре не увидятся, зато их ждет встреча с «Бабой Шанель» — премьера комедии Николая Коляды в постановке Александра Суховского и оформлении Александра Стройло обещает быть музыкальной и яркой и станет главным подарком псковским зрителям к любимому празднику.

В новогоднюю программу для взрослых, которая стартует также 23 декабря и продлится до 11 января (труппа возьмет только два выходных дня — 31 декабря и 1 января), мы включили и топовые новинки («Битва жизни», «Перекресток», «Влюбленные» и другие), и спектакли, находящиеся на пике популярности уже продолжительное время (например, «Ревизор», «Морфий», «Пигмалион», «Постой, паровоз!»).

Время обниматься и ходить на концерты

Также псковичей и гостей города ждут концерты и музыкальные спектакли в БКЗ Псковской областной филармонии и Доме офицеров.

Псковская областная филармония приглашает 28 декабря в 18:00 на новогодний музыкальный спектакль «Новый год. Время обниматься!» (6+). Это история о трех сестрах, чьи родители таинственным образом исчезли... Но они уверены, что именно в Новый год произойдет долгожданное возвращение близких, и с нетерпением ждут наступления праздника. Зрителя ожидает настоящее музыкально-театральное приключение: песни, яркие танцы, красочные декорации, анимация и увлекательный сюжет, полный новогоднего настроения.

Фото ВК-сообщества Псковской областной филармонии

Также в афише новогодних мероприятий в БКЗ филармонии:

Комедийный спектакль «Свидание вслепую» (12+) - 3 января 18:00

Концерт «Щелкунчик» (6+) - 6 января 14:00

"DS CREW" (0+) - 7 января 17:00

Оркестр Поля Мориа (6+) - Золотая коллекция из репертуара 9 января 18:00

Хор Валаамского монастыря (6+) - 10 января 19:00

Дом офицеров покажет 29 декабря 15:30 мюзикл «Летучий корабль» (0+), поставленный по одноимённому культовому мультфильму. Зрителей ждет мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором, яркие декорации, стилизованные костюмы сказочных героев и, конечно же, песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, создающие атмосферу невероятного праздника.

Фото ВК-сообщества Дома офицеров

Также в праздничной афише Дома офицеров:

Шоу Александра Пескова (12+) - 3 января 19:00

«Щелкунчик». Балет-феерия по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (0+) - 5 января 17:00

ВИА «Лейся, песня!» (12+) - 6 января 17:00

Шоу «Облачные клоуны» со сказочной программой «Сны Снегурочки» (0+) - 8 января 13:00

Алиса Мон и группа «Лабиринт». Презентация программы «Алмаз мои души» (6+) - 8 января 19:00

За волшебством в псковский музей

Псковский музей-заповедник ждет маленьких и больших посетителей на новогодние представления и культурно-просветительские мероприятия.

Фото Псковского музея-заповедника

Афиша представлена по объектам показа:

Сборные экскурсии в Псковском кремле :

по музейному комплексу «Варлаамовский угол» (6+) - 3 и 6 января в 14:00

по экспозиции «Приказная палата» (6+) - 3, 4, 5 января в 16:00

сборная экскурсия по городу (6+) - 3 января в 15:00

экскурсия «Городские истории. Запсковье»(6+) - 4 января в 15:00

интерактивная программа «Великая крепость на Великой реке»(6+) - 2 и 8 января в 13:00

«Вечерняя экскурсия по Кремлю»(6+) - 2 и 9 января в 17:00

Экскурсии по Псковскому кремлю (6+) - 1 января, 10 января, 11 января в 12:00 и 15:00 / 2 января и 8 января в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 / 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января и 9 января в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Предварительная запись по телефону: +78112331603.

Приказная палата Псковского кремля:

Концерт романсов «Зимняя фантазия» (6+) - 2 января в 19:00

Инструментальный концерт «Рождественская история»(6+) - 4 января в 19:00.

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» (6+) - 3 и 7 января в 18:00

Сборная театрализованная программа «Звездочёт»(6+) - 6 января в 18:00

Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз»(12+) - 8 января в 19:00

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331065.

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) приглашают на экскурсии и мастер-классы.

Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (6+) - 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 января в 13:00

Вечерняя экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (с творческим заданием) (6+) - 6, 9 января в 17:00

Мастер-класс по набойке «Мастерство манерное»(6+) - 2, 6 января в 11:00 / 4, 10, 11 января в 16:30

Мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках»(6+) - 2, 5, 8, 10 января в 15:00

Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Новый год/Рождество» (6+) - 3, 4, 8, 10 января в 11:00

Мастер-класс по росписи ложки (6+) - 3 января в 16:30

Мастер-класс по ткачеству (6+) - 6, 11 января в 15:00

Мастер-класс «Сувенир из фетра. Новогоднее настроение»(6+) - 5, 9 января в 11:00

Мастер-класс «Игрушки-стригушки» (6+) - 8 января в 16:30 / 11 января в 11:00

Мастер-класс по росписи брелока «По платью видно, кто идёт»(6+) - 9 января в 15:00

Культурно-образовательная программа «Вечер накануне 1700-го» (6+) - 3, 4 января в 13:00 и 15:00

Квиз «Ума палата в палатах» (12+) - 4 января в 16:00

Театрализованная программа по мотивам псковской народной сказки «Когда украшают ёлки» (6+) - 5, 10 января в 12:00

Массовое мероприятие «Рождество – семейный праздник»(6+) - 7 января в 11:00

Телефон для записи: +78112331390 (доб. 1).

Двор Постникова

Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» (6+) - 2, 3, 4, 5, 8, 10 января в 13:00 / 7, 9, 11 января в 13:00 и 15:00

Вечерняя экскурсия в музейном комплексе «Двор Постникова»(6+) - 3, 5, 8, 10 января в 17:00

Мастер-класс «Изразца ковер цветной» (6+) - 2, 4 января в 12:00 / 8 января в 15:00 / 10, 11 января в 11:30

Мастер-класс «Что растет на елке» (6+) - 3, 5, 6 января в 12:00

Культурно-образовательная программа «До Нового года не трогать» (6+) - 2, 4, 6 января в 15:00

Культурно-образовательная программа «Белая скатерть Рождества» (6+) - 3 января в 15:00 / 5, 8 января в 11:30 / 6 января в 11:00

Культурно-просветительское мероприятие «Вертеп: рождественский спектакль» (6+) - 6 января в 13:00

Культурно-образовательная программа «Куда ведут старинные ступени» (6+) - 9 января в 11:30

Телефон для записи: +78112292259 и +79113580816.

Поганкины палаты

Сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат (6+) - 31 декабря в 12:00 / 2 января – 11 января в 12:00, 14:00, 16:00

Сборная экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» (6+) - 6 января в 14:30

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331603.

Картинная галерея :

Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея (6+) - 3-10 января в 11:30 / 2-4 января, 6-9 января в 15:00

Тематическая экскурсия «Лица времени» по выставке «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» (12+) - 2 января в 11:30

Тематическая экскурсия по Картинной галерее «Мода на картинах русских художников XVIII-XIX века» (12+) - 5 января в 17:00

Справки по телефону: +78112331603.

Главное здание музея

Сборная экскурсия по экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны» (6+) 3-5 января, 7-9 января в 13:00 Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331603.

Фото Псковского музея-заповедника

Музей-квартира В.И. Ленина:

Сборная экскурсия по музею-квартире В.И. Ленина (12+) - 3, 6, 8, 9 января в 15:00

Место встречи: Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина, 3).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331169 (доб. 2)

Музей-квартира Ю.П.Спегальского

Сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. (12+) Спегальского - 3, 5, 7, 9 января в 15:00. Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331169 (доб. 1)

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря (12+) - 3 января в 17:00 / 4 января в 12:00 / 8, 9, 10 и 11 января в 13:00

Запись по телефону: +78112331535.

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова

Сборная новогодняя программа «Приключения Щелкунчика» (6+) - 3 января в 14:00

Сборная новогодняя программа «Рождественская сказка» (6+) - 4 января в 14:00

Телефон для записи: +78113326100; +78113326101.

Музей-усадьба М.П. Мусоргского

Театрализованное представление «Традиции Рождества» (6+) - 3 и 5 января в 17:00

Телефон для записи: +78114931140.

Музей истории города Печоры:

Сборная экскурсия по экспозициям музея (6+)-2 января в 12:00 / 3, 5 января в 13:00/8 января в 14:00

Сборная экскурсия по городу Печоры (6+)- 6 января в 14:00

Мастер-класс «Новогодний сувенир» (6+)- 2 января в 14:00 / 5 января в 15:00

Семейная интерактивная программа «Печорские дьянки» (6+)-3, 6 января в 15:00

Интерактивная программа «По платью видно кто идет» (6+)- 4 января в 14:00

Квест «Расследование в музее» (6+)- 8 января в 16:00 / 10 января в 14:00

Телефон для записи: +78114823077.

Музей-усадьба С.В. Ковалевской

Сборная экскурсия «Жизнь и судьба Софьи Ковалевской» (6+)- 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 января в 12:00 и 14:30

Культурно-просветительское мероприятия для детей и родителей «Волшебство на Рождество в башне Полибинского замка» (6+)- 7 января в 12:00

Режиссер массовых мероприятий Псковского музея-заповедника Ольга Гущина:

«В этом году мероприятия стартуют аж 14 декабря. Сразу с традиционной музейной новогодней елки для маленьких посетителей во Дворе Постникова. Эта елка обновляется ежегодно и является уникальной. Сюда можно приходить как с большими детьми, так и, конечно же, с маленькими. Здесь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с тетушками-купчихами. Такие же программы будут организованы 5 и 10 января.

В этом году много сюрпризов. Специально для «взрослых» детей и наших взрослых посетителей (мам, пап, бабушек и дедушек) будет организован квиз «Ума палата в Палатах в рамках музейной акции «Душа Отчизны в символах ее». Конечно же вас ждут уникальные, интересные теплые мастер-классы от музейной мастерской: «Открытка в стиле XIX века, «Ласковый огонек в руках», «Мастерство манерное», «Изразца ковер цветной» и многое-многое другое.

Хочется обратить внимание на такие традиционные уютные программы, как программа «Что растет на елке, или скатерть Рождества». Окунаясь в семейную атмосферу предновогоднюю, вы узнаете много нового о встречах Нового года и Рождества в XIX веке, в начале XX века и сможете окунуться в атмосферу действительно теплую, семейную, при этом находясь в купеческих палатах.

Безусловно, традиционной, одной из самых популярных уже много лет подряд является культурно-образовательная программа «Вечер накануне 1700 года» для родителей с детьми и организованных групп школьников и туристических групп. Она проводится в палатах у Сокольей башни. Здесь ребятам в театрализованной форме рассказывается о том, как накануне 1700 года царь Петр Первый учредил праздновать Новый год именно 1 января.

Конечно же, мы также рекомендуем наши рождественские вертепы. Это не только христианская традиция, но и семейная— встречать Рождество в теплом кругу близких и родственников. Вы окунетесь в историю праздника Рождества и сможете увидеть рождественский спектакль с интересными персонажами. Здесь и ангел, и Мария, и Иосиф, и маленький Иисус, и Ирод, грозный царь-тиран.

Безусловно, хочется напомнить нашим гостям и о традиционных мероприятиях в Кремле. Это предновогодние квесты и программы по башням, по территории Кремля, в том числе, программа «Звездочет». Вас ждут традиционный обзорные и интересные вечерние экскурсии которые проходят с интересными заданиями для гостей и сюрпризами.

У нас украшена уютная новогодняя елка во дворе, приходите фотографироваться, общаться и наслаждаться волшебным временем в Псковском музее-заповеднике».

С режимом работы музея в новогодние праздники вы можете ознакомиться на сайте >>> Программы каждый из наших посетителей выбирает не только по своему вкусу, но по возрасту. Обязательно обращайте внимание на афишах на возрастную категорию. На большинство программ нужна предварительная запись.

В Изборск за вдохновением

Музей-заповедник «Изборск» приглашает вместе встретить Рождество Христово и новогодние праздники.

В ночь на 7 января состоится Рождественское богослужение в Никольском соборе. А все новогодние каникулы в музейном квартале для гостей будут работать выставки, игровые программы и мастер-классы:

«Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» – уникальная рождественская выставка предметов из собраний музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ. 6+

Выставочный зал

«Хранитель времени» – выставка фоторабот и зимних пейзажей Павла Дмитриевича Мельникова – талантливого изборского художника, из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск». 6+

Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры»

«Урок равновесия» - редкие предметы для измерения веса, длины и объема. Выставка из фондов Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. 6+

Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»

«Родная сказка» – фольклорная программа. Сказки Псковской земли и традиции зимних календарных праздников.6+

2, 3 января 14:00

Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»

«Гений места» – художественный мастер-класс. Создание картины по мотивам работ изборского художника Павла Дмитриевича Мельникова. 6+

2, 3 января -12:00, 15:00

Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры»

«Изборский дом и всё, что в нём» – музейная программа для детей и взрослых. Знакомство с предметами быта и укладом крестьянской жизни, загадки и присказки XIX века. 6+

4, 8 января 14:00

Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»

«Живая история» – интерактивная площадка для всей семьи: исторический мастер-класс, «археологическая песочница», средневековая игра в «мельницу», фотозона. 6+

4-7 января 11:00-15:00

Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»

«Рождественские чудеса» – семейная викторина. 12+

5, 6 января 14.00

Выставочный зал

«Урок равновесия» – музейная программа о старинных мерах длины, веса, объёма.12+

9 января 14:00

Экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история»

«Зима в королевстве Сетомаа» – вместе с народом сето весело и вкусно встречаем Рождество Христово и Новый год.6+

2-11 января 11:00

Музей-усадьба народа сето

«Рождественская шкатулка» – творческие мастер-классы. 6+

2-11 января, 12:00, 15:00

Музейная мастерская в доме купца Шведова.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская:

«Чем славится Изборск - своими замечательными музейными экспозициями и интересными мастер-классами для детей и для всей семьи. На праздники мы приготовили очень много интерактивных программ и для молодежи, и для детей, и для взрослых - на все вкусы.

Одна из них - «Родная сказка». Это игровая фольклорная программа. Ее проводит Анастасия Попова, лауреат конкурса «Таврида», выпускница нашего университета. Анастасия занимается сбором псковских сказок и фольклора. Программа очень интересная, а в новогодние праздники мы наполним нашу сказку традициями, обычаями встречи Рождества и Нового года.

В музее проходит выставка Павла Дмитриевича Мельникова «Хранитель времени», где впервые представлены фотоработы нашего известного художника, который писал Изборск: удивительно красивые фотографии знакомых мест с совершенно незнакомого ракурса. Они как этюды для будущих картин. Мы всех приглашаем на эту замечательную выставку. А 2 и 3 января в рамках работы выставки пройдут мастер-классы «Гений места» под руководством нашего художника, руководителя творческой музейной мастерской Марины Смирновой.

Наш сотрудник Елена Левшова 4 и 8 января проводит программы «Изборский дом и все, что в нем». Участников ждет знакомство с предметами города, укладом крестьянской жизни, загадки, присказки.

Отдельная программа «Зима в королевстве Сетомаа» подготовлена в музее-усадьбе народа сето. Хелью Александровна Маяк, Эне Семеновна Лыйв и Малле Николаевна Богачева сделали прекрасный проект, с угощениями, с традициями, с песнями. Но на все интерактивные программы рекомендуем записываться заранее.

Хочу обратить внимание на выставочный проект «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам», который на днях начал свою работу. Уникальная рождественская выставка предметов из собрания музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ. Удивительные костюмы, декорации, редкие фотографии, скульптуры Врубеля. Это драгоценная выставка, удивительная, красивая, праздничная. Я надеюсь, что все посетители действительно проведут время в приятной компании обитателей «Абрамцево», заразятся идеей домашних спектаклей, творчества. Вдохновение является только по праздникам. Всех приглашаем на уникальную рождественскую выставку в нашем выставочном зале.

С предметами для измерения веса, длины, объема можно познакомиться на выставке «Урок равновесия», подготовленной совместно с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. И, конечно, для гостей музея будут работать классическая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», где представлена уникальная археологическая коллекция, экспозиция «Русские и сето: одна земля, общая история», «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» - авторская экспозиция Петра Оссовского.

Мы приглашаем не только гулять по зимнему Изборску и восхищаться его зимними пейзажами, но и согреться в тёплых музейных залах".

Информацию о режиме работы музейных объектов в праздничные дни на сайте: https://museum-izborsk.ru/rezhim_raboti/

Заказ экскурсий и интерактивных программ по предварительной записи:

8-8112-33-16-17, izborsk@yandex.ru – экскурсионный отдел

8-921-002-31-76 – музей-усадьба народа сето

Машина времени в Пушкинском заповеднике

Пушкинский музей-заповедник приглашает гостей посетить спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы. В афише музея также много игровых программ для детей разного возраста.

Фото Пушкинского музея-заповедника

Новогодний спектакль «Новый год под ковром» 0+

28 декабря: 15.00

НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)

Квест-игра «Новогодняя машина времени: путешествие сквозь эпохи и пространство» 12+

2, 3 января 15.00, 18.00, 4 января 18.00, 5 января 15.00

НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)

Игровая программа «Рождественские чудеса: игрушки XIX века». 6+

5, 6 января 18.00

НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1)

Костюмированная интерактивная экскурсия «Зима за морозы, а мужик за праздники» 6+

2, 3, 4, 5 января, сеансы: 12.00, 14.00

Музей «Пушкинская деревня».

Костюмированная интерактивная экскурсия «В гостях у мельника» 0+

2, 3, 4, 5 января, сеансы: 13.00, 15.00

Музей-мельница в д.Бугрово

Фольклорная программа «Раз в крещенский вечерок...» 12+

2, 3 января, сеанс: 17.00

Музей-мельница в д.Бугрово

Фольклорная программа «Настали святки!» 6+

6, 8, 10 января в 15.00

Музей-мельница в д.Бугрово

«Создавая волшебство». Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки. 0+

2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 января, начало: 12.00/Выставочный зал «Музейная почта»в д. Бугрово

Концерт «...и фортепьяно вечерком» в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе». 12+

В программе прозвучат романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении лауреата международных конкурсов Эдуарда Банько (тенор) и Ивана Колбашова (фортепиано).

4 января, начало: 16.00

Зеленая гостиная дома-музея «Тригорское»

Концерт «Ода зиме» в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе».12+

В программе прозвучат популярные романсы и арии из опер XIX и XX веков русских и зарубежных композиторов, посвященные зиме и Рождеству.

8 января, 16.00

Зеленая гостиная дома-музея «Тригорское»

«Мороз и солнце; День чудесный!» Интерактивная программа с Дедом Морозом 6+

5, 6, 7 января 12.00

Музей-усадьба «Михайловское»

Выставочный зал «Льнохранилище»

Поэтическая экскурсия «Зима, что делать нам в деревне» 6+

5, 6,7 января 14.00

Музей-усадьба «Михайловское»

Представитель службы информации Пушкинского музея-заповедника Лидия Токарева:

«Одним из самых волнительных событий новогодних праздников для пушкиногорцев станет спектакль театральной студии «Лукоморье» при музее: ведь на сцене будут все знакомые им лица — дети, внуки, друзья, соседи. Но работа режиссёра и музейного педагога Дарины Дементьевой будет любопытна и гостям района — со своими лукоморцами музейный педагог занимается очень интересно. Дети не просто инсценируют тот или иной сценарий, а учатся театральному мастерству по-настоящему, с тренингами по сценическому движению, сценической речи, с отработкой других важных для актёра навыков.

Постановку под названием «Новый год под ковром» студийцы специально задумали к новогодним праздникам. Сценарий создан по миниатюрам британского писателя Дональда Биссета, любимого и детьми, и взрослыми. Сюжет спектакля пока держится в секрете, но «в народ просочилось», что главной на сцене на этот раз будет Лошадь — символ наступающего года по восточному календарю.

И детей (особенно старших школьников), и взрослых должна особо заинтересовать новая фольклорная программа-гадание «Раз в крещенский вечерок…». Проводить её будут в Доме мельника, где окошки и так невелики и пропускают, по современным меркам, совсем немного света, так ещё и после пяти вечера, когда уже и на улице — не городской, с фонарями, а деревенской — совсем темно. Так что антураж для чудес и тайных предсказаний будет соответствующий. Ну и, разумеется, участники программы узнают много для себя нового о таких же, меж Рождеством и Крещением, вечерах во времена Александра Сергеевича.

Новая программа — «Новогодняя машина времени. Путешествие сквозь эпохи и пространство». Это квест, который пройдёт по нескольким выставочным залам музейного Научно-культурного центра. У игроков будет возможность увидеть, как отмечали Новый год в конце XIX века, побывать на елке в СССР и окунуться в мир авангардных тематических праздников. И при этом в каждом зале гостей музея ждут приключения, исторические загадки, интерактивные задания. Фотозоны, иллюминация, специальный реквизит — всё прилагается».



На большинство мероприятий нужна предварительная запись.

Заявки и справки по телефонам: 8(81146) 2‑23‑21, 2‑26‑09.

Итого: длинные выходные можно провести весело и с пользой. Выбирайте то, что по душе. Пусть новый 2026-й год начнется с ярких событий!