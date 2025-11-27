Культура

Угольный утюг XIX века могут увидеть гости музея-усадьбе народа сето в деревне Сигово

В музее-усадьбе народа сето хранится интересная вещь XIX–XX вв. – угольный или углевой утюг с необычным изображением на заслонке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Внешне утюг напоминает пароход, из трубы которого идет дым.

Изначально на боках угольных утюгов существовали специальные отверстия для улучшения вентиляции. Для нагрева гладящей поверхности необходимо было размахивать утюгом в воздухе. При этом угольки могли вылетать из жаровни, оставляя следы на одежде. Поэтому, позже, чтобы избежать порчи одежды и возможных ожогов, была создана глухая конструкция утюга, похожая на миниатюрную печку: с трубой, поддувалом и заслонкой.

«В России утюг подобной конструкции впервые упоминается в XVII веке в книге расходов царского двора, а уже в XVIII веке такие утюги выпускали в промышленных масштабах. Интересно, что, если внимательно приглядеться к заслонке нашего утюга, то можно различить черты лица некоего старца. А узнать, кто это, можно на экскурсии в музее-усадьбе народа сето», - отмечают специалисты музея.

Экскурсии по усадьбе в составе сборной группы проводятся в 11:00 и 14:00. Записаться на индивидуальную экскурсию можно по телефону: 8 (911) 385 34-61. Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00.