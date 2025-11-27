Культура

Выставка и экспозиция будут не доступны в псковском музее 10 и 11 декабря

По техническим причинам одна из выставок и экспозиция будет недоступна 10 и 11 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

10 декабря для посещения будет недоступна выставка «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» в главном здании музея, а 11 декабря – экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

«Просим учитывать это при посещении музея», - обратились к гостям музея сотрудники.