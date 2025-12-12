Культура

В Пскове пройдет гала-концерт в честь завершения литературного проекта для молодёжи

Торжественный гала-концерт, завершающий Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов, пройдёт в Пскове 21 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие начнётся в 15:00 в актовом зале Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.

Концерт станет кульминацией серии мероприятий, направленных на поддержку молодых талантов. В программе запланировали выступления участников проекта, литературный моноспектакль молодёжного театра и церемонию награждения лучших авторов в различных номинациях. Все участники получат памятные подарки, а авторы, чьи работы вошли в сборник по итогам конкурса, смогут получить свои экземпляры непосредственно на мероприятии.

На концерте для всех гостей будет действовать дресс-код – официально-вечерний стиль. Рекомендована предварительная регистрация для каждого гостя. Вход бесплатный.

Отметим, проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» в этом году реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.