Культура

Медиаэксперты из Москвы и Петербурга познакомились с проектами «Михайловского»

Большую группу журналистов и блогеров из обеих российских столиц принял в эти дни Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, поездку в Пушкинский заповедник для представителей «Фонтанки», «Собаки», «Сноба», Del’Arte Magazine, изданий «Ведомости Северо-Запад», MyDecor, ST.ART, Porusski.me, а также тревел-фотографа Андрея Белавина организовали партнёры и друзья «Михайловского» — бюро музейной сценографии «Метаформа».

Специалисты бюро сотрудничают с музеем-заповедником уже несколько лет и самым ярким итогом этого сотрудничества, напомнили в «Михайловском», стало уникальное не только для Святогорья, но и для всей Псковской области выставочное пространство «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

Как рассказали в музее-заповеднике, журналисты и блогеры побывали у могилы поэта, в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском, в мемориальных музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское». В музейном комплексе в деревне Бугрово они посетили мельничное подворье и поучаствовали в интерактивной фольклорной программе «Крестьянская доля на широком поле».

В научно-культурном центре музея контент-мейкеры подробно познакомились с проектом «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», высоко оценив современные решения разработчиков и создателей экспозиции.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» напомнили, что уникальное выставочное пространство «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» включено в федеральную программу «Пушкинская карта».