Культура

Узнать о значении платка для женщины сето могут гости музея-заповедника «Изборск»

В Музее-усадьбе народа сето продолжает работу выставка «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова»! Эта пословица народа сето раскрывает глубинную суть платка не просто как традиционного предмета одежды, но как многослойного символа и неотъемлемой части женской идентичности и связи с предками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Традиция предписывала строгие правила, каждый праздник имел свой цвет и материал: в Троицу надевали зелёный платок, а в Успение – белый шёлковый. Платки были разными – от практичных больших шерстяных до дорогих «золотых», бывших настоящей фамильной ценностью.

Платок для женщины сето был таким же важным элементом жизненного уклада, как и крыша для дома, – он защищал, украшал и определял её место в сельской общине, являясь живым наследием, бережно передаваемым из поколения в поколение.

«Увидеть платки и послушать интересные истории сето вы сможете на нашей выставке "Не стоит изба без крова, а женщина без покрова"!» - уточнили в музее.

Музей-усадьба народа сето расположен в деревне Сигово Печорского округа.