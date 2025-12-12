Псковcкая обл.
Культура

Фарфоровую столовую посуду Красной армии представили в музее-заповеднике «Изборск»

14.12.2025 20:30|ПсковКомментариев: 0

В коллекции музея-заповедника «Изборск» хранятся настоящие раритеты: глубокая тарелка и блюдо с гравировкой РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Выпуск столовой посуды для армии и флота осуществлялся по заказу Народного комиссариата по военным и морским делам СССР, а с 1934 года – Народного комиссариата обороны СССР. В период с 1934 по 1947 годы изделия распределяли и продавали через две торговые сети – Главунивермаг Наркомторга СССР и Мособлгорспецторг, который обслуживал органы внутренних дел.

Блюдо выпускалось на Дулёвском государственном фарфоровом заводе имени газеты «Правда» в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области.

 

Ведущим художником-керамистом Дулёвского фарфорового завода в тридцатые годы был Пётр Леонов, в своих работах уделявший большое внимание наглядной агитации с советской символикой. Благодаря его таланту фарфоровые изделия получили высокие награды на Всемирных выставках в Париже в 1937 году и в Нью-Йорке в 1939 году. Предметы с аббревиатурой «РККА» – вазы, тарелки, блюда, чайные пары, чайники имели серийное производство. Использовалась такая посуда в столовых, офицерских буфетах, клубах и других военных учреждениях Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Клеймо завода «Пролетарий» 1930-1940-х годов содержало информацию о принадлежности к тресту «Главфарфорфаянс» НКМП (наркомата местной промышленности) РСФСР, название завода – «Пролетарий», место расположения – село Мста (Бронница) Новгородской области. Посуда с такими клеймами выпускалась с 1939-го по 1945-й годы.

Источник: Псковская Лента Новостей
