На выставку камней-талисманов приглашает музей-заповедник «Изборск»

Минералогическая коллекция музея-заповедника «Изборск» немногочисленная, но она уникальна и разнообразна, представлена минералами и горными пародами, добываемыми во многих месторождениях нашей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Одним из экземпляров музея является жеоды агата. Сам камень относится к минералам, чей внешний вид не привлекает внимания. Серый камень округлой формы – сколько таких можно увидеть вдоль горной реки. Но стоит его расколоть, и глаз открывается настоящее сокровище.

Тонкие разноцветные слои минерала заполняют внутренний объем камня и образуют на спиле замечательные узоры. Их цвет может быть очень разным. Как правило, это разные оттенки бурых и коричневых цветов, реже - сизый, голубой, молочно-розовый, оранжевый.

Агат нарастает от внешнего края полости к центру, заполняя камень. Такие каменные «тайнички» с минеральными слоями называются жеоды.

Жео́да (др.-греч. γεοειδής или γεώδης — «землеподобный»),— геологическое образование, замкнутая полость в осадочных (преимущественно в известковых) или некоторых вулканических породах, частично или почти целиком заполненная минеральным веществом. Внутренние участки жеоды, как правило, заполнены кристаллами кварца. Должны пройти века, прежде чем кварц заполнит весь камень целиком, постепенно превращаясь в агат.

Чаще всего жеоды формируются в осадочных породах или известняке. Это связано с механизмом их формирования: под влиянием вулканических процессов в недрах земли постоянно образуются трещины или полости округлых форм. Внешняя стенка таких конкреций может состоять из кремнезёма, кварца, халцедона, агата или хризопраза. Структура отличается прочностью, но имеет мелкие щели. Грунтовые воды, протекая через такую полость, оставляют осадок из минеральных солей. При достижении большой концентрации минералов в осадке начинается кристаллизация. Рост кристаллов внутри жеоды идет до тех пор, пока они полностью её не заполнят.

Выставку «Камни-талисманы» музея-заповедника «Изборск» можно увидеть в усадьбе купца Анисимова (улица Печорская, дом 41).