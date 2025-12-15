Культура

В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина

В фондах музея‑заповедника «Изборск» хранится уникальный экспонат — удостоверение обладателя Звёздного вымпела имени Юрия Гагарина и нагрудный знак «Герои космоса – гвардейцам пятилетки». Предметы передал Николай Дроздов, давний друг и даритель музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В 1978 году отряд космонавтов учредил шесть переходящих Звездных вымпелов имени Юрия Гагарина для вручения передовым коллективам колхозов, совхозов, сельских строительных, водохозяйственных и мелиоративных организаций, добившихся наилучших показателей в трудовом социалистическом соревновании.

Условия присуждения Звездных вымпелов были утверждены на правительственном уровне постановлением бюро обкома КПСС, президиумом областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ. По итогам социалистических соревнований вручались Звездные вымпелы наиболее отличившимся передовикам (трем от каждого коллектива). Награждения проходили в торжественной обстановке. Вручали звездные вымпела имени Юрия Гагарина непосредственно сами космонавты.

Одним из удостоенных подобного вымпела был и изборянин Николай Дроздов. Он около 20 лет проработал на «Асфальтово-битумном заводе» (АБЗ) в Изборске, со времени его постройки до закрытия. Коллектив завода АБЗ занимался реконструкцией дорог Печорского района; в Изборске им были построены две улицы – Молодежная и Юбилейная – с жилыми коттеджами. Кроме того, были возведены животноводческий комплекс в деревне Конечки и аэродром сельскохозяйственной авиации в деревне Мотылино.