Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике

Государственный музей‑заповедник «Изборск» представил уникальные материалы об истории местных богаделен — от раритетных фотографий 1950–1960‑х годов до живых воспоминаний старожилов. На снимках художника Павла Мельникова запечатлено не сохранившееся до наших дней здание богадельни, а устные свидетельства позволяют воссоздать быт и повседневную жизнь её обитателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На Руси благотворительность как организованная общественная система сложилась с принятием христианства и появлением монастырей. При монастырях строились первые богадельни и лазареты, поскольку православие утверждало новые общечеловеческие ценности, определяло принципы человеческих отношений.

В Изборске сохранились сведения о богадельнях, устроенных в девятнадцатом веке. В архиве Никольского собора хранятся Исповедные ведомости (ранее Духовные росписи) – списки исповедовавшихся во время Великого Поста. Они представляют собой ежегодные подворные переписи жителей с указанием родственных отношений внутри семьи и возраста каждого человека, в том числе и проживающих в богадельнях.

По данным исповедных ведомостей, первая женская богадельня упоминается в Изборске под 1808 годом. В ней проживали 10 женщин; это и «девки», и «солдатки», и старые бабушки. В 1831 году появляется запись о «Старцах мужской богадельни» – 4 человека. В 1838 году упоминается о «Пригорода Изборской Николаевской богадельне нищих» и «Того же Пригорода Сергиевской Женской богадельне».

К 1896 году в Изборске уже открыты 4 богадельни. Лаконичные записи Исповедных ведомостей, в которых указывается имя проживающего, его возраст и социальное положение, не дают возможность выяснить место рождения человека, сведения о его судьбе или судьбе его родственников.

По свидетельствам изборян, последнюю из богаделен – Казанскую, разобрали в 1960-е годы, в связи с реставрацией башни Темнушки и Никольского захаба. Деревянная изба Казанской богадельни стояла вдоль Никольского захаба.

В Казанской богадельне проживали, в основном, одинокие бабушки, но случалось, что жили и свекрови, не поладившие с невестками. По воспоминаниям очевидцев, в избе всегда было прибрано; бабушки приветливые, добродушные. Убранство очень простое – печка, стол, лавки, комната была перегорожена завесой, спали на деревянных нарах.

Память изборян, родившихся в 1920-1940-е годы, сохранила некоторые имена: бабка Фатима, баба Тоня Ласточкина, бабка Агафья или Матрёна. Бабка Хавронья присматривала за соседскими малышами, пока родители работали в поле. Среди призреваемых в то время в богадельне, были две бабушки-портнихи, которые работали на двух ручных швейных машинках и шитьём зарабатывали себе пропитание; одну из них звали Ксения Яковлевна. Александра Кулюкова проживала здесь вместе с приёмным сыном Гришей Ершовым, подрабатывая прачкой у местного зажиточного населения. Нужно заметить, что Гриша Ершов проживал в Изборске вместе с родителями, но после их смерти мальчика усыновила тётя Саша. Некоторые бабушки пряли льняное волокно и помогали изборянам ухаживать за огородами, тем самым, обеспечивая себя пропитанием и некоторой суммой денег.

В 1960-е годы в связи с реставрацией Никольского захаба и башни Темнушки изба была разобрана, из этих досок построили мостки на речке Смолке.

Напротив Казанской богадельни стояла Сергиевская женская богадельня. Она была небольшой, тёмной и ветхой. Но всё равно сюда очень любили приходить дети: зимой – погреться, когда катались на санках, а летом – поиграть. Бабку Ксению, родом из деревни Речки, помнила изборянка Мария Васильевна Смирнова. Бабка Ксения звала ребят, чтобы подковать их – похлопает ладошкой по пяткам, ласково приговаривая: «Ну всё, ребятки, я вас подковала, можете теперь бежать!» Детей часто угощали и кормили. Сергиевскую женскую богадельню разобрали одновременно с Казанской в 1960-е годы.

У южной стены церкви Сергия Радонежского и Никандра Псковского стояла маленькая ветхая избушка Ильинской мужской богадельни. Она была настолько ветхой, что её разобрали ещё в довоенное время. Но изборянка

К.Н. Харькина вспомнила о дяде Лёше, который здесь проживал – подтянутый, благородный дедушка, отставной офицер, родом из Ленинграда. Его называли «северник» или «беглый». В избушке жили 6 дедов, налево от входа стояла печка, у стен лавки, двое нар, завеса.

На основе воспоминаний респондентов можно сделать вывод, что дома для богаделен были скорее всего выстроены специально, а не приспособлены под них. Бабушки и дедушки, проживающие здесь, не побирались. Изборяне сами по мере возможности помогали, кто чем мог: это и продукты, и вещи, подвозили торф или хворост для отопления, в банные дни приглашали в баню.

В Богадельнях обязателен был обычай поминания усопших и моления о здравии живых – прихожане храмов приносили угощение, староста делил его всем поровну, и бабушки, поминая, молились об упокоении усопших и о здравии живых.

В праздник Святой Пасхи в богадельни обязательно несли угощение: яйца, пироги, куличи, мясные блюда – всё, что готовилось в доме на светлый праздник. Иногда продуктов было настолько много, что их продавали, чтобы не испортились, или угощали детишек у церкви. Изборянам с детства известен обычай биться пасхальными яйцами, где битое яйцо достаётся обладателю более крепкого. Дмитрий Васильевич Воронков вспомнил, что он ребёнком бегал менять домашние пасхальные яйца к бабушкам в богадельни, считая, что они крепче.

Интересный факт о богадельнях связан с похоронным обычаем; раньше покойного из окрестных деревень в Изборск подвозили на конной подводе, но по Изборску несли на специальных берёзовых носилках. После похорон носилки отдавали в богадельни на дрова.

Необходимо отметить, что дровами и небольшой суммой денег снабжал бабушек и сельский совет, где была введена должность ответственного за обеспечение богаделен, которую некоторое время занимал Александр Щербаков. Респонденты Евгения Петровна Голубева (1913 года рождения) и Михаил Васильевич Оловянкин (1922 года рождения), сообщили, что в 1920-е годы существовала ещё одна богадельня, в народе её называли Казённой. Возможно, это и была «Александро-Невская в память царя Освободителя Императора Александра Второго богадельня». По воспоминаниям Евгении Петровны, она была женской, и изборяне также старались помочь проживающим в ней.

Мария Ивановна Хрустнёва (1919 года рождения) рассказала, что десятилетие спустя, в 1930-е годы, здесь же была построена школа, которая в последствии была продана под жилой дом. Дмитрий Васильевич Воронков сообщил, что это была не школа, а детский приют, находящийся на попечении Никольского храма, поскольку он сам, мальчишкой, бегал туда играть и носил угощение. Но просуществовала школа-приют недолго, в 1933 году на этом месте выросли цеха завода по переработке медицинского гипса. Интересный факт поведала Мария Николаевна Оловянкина (1927 года рождения). Дважды в год, на Рождество Христово и Пасху, она носила подаяние в три Печорские богадельни, которые находились напротив гражданского кладбища.

В собрании Государственного музея-заповедника «Изборск» хранятся Клировые ведомости, охватывающие временной период с 1850 по 1914 годы. Запись за 1896 год свидетельствует, что «При церкви существуют три Богадельни, одна мужская и две женских. Когде оне построены и кем причту неизвестно. Причт этими богадельнями не заведует». Указывается и количество призреваемых в богадельнях: 11 мужчин и 25 женщин. Основу их содержания составляли добровольные пожертвования прихожан Никольского собора.

По материалам статьи Т.В. Румянцевой «Благотворительность в Изборске конца ХIХ – начала ХХ веков». Беседовала с респондентами Т.В. Румянцева в 2000-годы.

«Приглашаем вас посетить выставку «Хранитель времени» в экспозиции Дома купца Белянина и увидеть редкие фотографии Изборска, сделанные художником Павлом Дмитриевичем Мельниковым!» - отметили в музее.