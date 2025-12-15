Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
РКО и эквайринг в ПСБ
в «СтругановЪ»
Господин Рейтингомер
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Почему такие желтые?
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новогодний корпоратив
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Культура 15.12.2025 17:090 Псковские археологи подвели итоги сезона: от каменной иконки до фальшивой монеты Петра I 17.12.2025 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике 16.12.2025 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове 16.12.2025 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды» 16.12.2025 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике

17.12.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей‑заповедник «Изборск» представил уникальные материалы об истории местных богаделен — от раритетных фотографий 1950–1960‑х годов до живых воспоминаний старожилов. На снимках художника Павла Мельникова запечатлено не сохранившееся до наших дней здание богадельни, а устные свидетельства позволяют воссоздать быт и повседневную жизнь её обитателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На Руси благотворительность как организованная общественная система сложилась с принятием христианства и появлением монастырей. При монастырях строились первые богадельни и лазареты, поскольку православие утверждало новые общечеловеческие ценности, определяло принципы человеческих отношений.

В Изборске сохранились сведения о богадельнях, устроенных в девятнадцатом веке. В архиве Никольского собора хранятся Исповедные ведомости (ранее Духовные росписи) – списки исповедовавшихся во время Великого Поста. Они представляют собой ежегодные подворные переписи жителей с указанием родственных отношений внутри семьи и возраста каждого человека, в том числе и проживающих в богадельнях.

По данным исповедных ведомостей, первая женская богадельня упоминается в Изборске под 1808 годом. В ней проживали 10 женщин; это и «девки», и «солдатки», и старые бабушки. В 1831 году появляется запись о «Старцах мужской богадельни» – 4 человека. В 1838 году упоминается о «Пригорода Изборской Николаевской богадельне нищих» и «Того же Пригорода Сергиевской Женской богадельне».

К 1896 году в Изборске уже открыты 4 богадельни. Лаконичные записи Исповедных ведомостей, в которых указывается имя проживающего, его возраст и социальное положение, не дают возможность выяснить место рождения человека, сведения о его судьбе или судьбе его родственников.

По свидетельствам изборян, последнюю из богаделен – Казанскую, разобрали в 1960-е годы, в связи с реставрацией башни Темнушки и Никольского захаба. Деревянная изба Казанской богадельни стояла вдоль Никольского захаба.

В Казанской богадельне проживали, в основном, одинокие бабушки, но случалось, что жили и свекрови, не поладившие с невестками. По воспоминаниям очевидцев, в избе всегда было прибрано; бабушки приветливые, добродушные. Убранство очень простое – печка, стол, лавки, комната была перегорожена завесой, спали на деревянных нарах.

Память изборян, родившихся в 1920-1940-е годы, сохранила некоторые имена: бабка Фатима, баба Тоня Ласточкина, бабка Агафья или Матрёна. Бабка Хавронья присматривала за соседскими малышами, пока родители работали в поле. Среди призреваемых в то время в богадельне, были две бабушки-портнихи, которые работали на двух ручных швейных машинках и шитьём зарабатывали себе пропитание; одну из них звали Ксения Яковлевна. Александра Кулюкова проживала здесь вместе с приёмным сыном Гришей Ершовым, подрабатывая прачкой у местного зажиточного населения. Нужно заметить, что Гриша Ершов проживал в Изборске вместе с родителями, но после их смерти мальчика усыновила тётя Саша. Некоторые бабушки пряли льняное волокно и помогали изборянам ухаживать за огородами, тем самым, обеспечивая себя пропитанием и некоторой суммой денег.

В 1960-е годы в связи с реставрацией Никольского захаба и башни Темнушки изба была разобрана, из этих досок построили мостки на речке Смолке.

Напротив Казанской богадельни стояла Сергиевская женская богадельня. Она была небольшой, тёмной и ветхой. Но всё равно сюда очень любили приходить дети: зимой – погреться, когда катались на санках, а летом – поиграть. Бабку Ксению, родом из деревни Речки, помнила изборянка Мария Васильевна Смирнова. Бабка Ксения звала ребят, чтобы подковать их – похлопает ладошкой по пяткам, ласково приговаривая: «Ну всё, ребятки, я вас подковала, можете теперь бежать!» Детей часто угощали и кормили. Сергиевскую женскую богадельню разобрали одновременно с Казанской в 1960-е годы.

У южной стены церкви Сергия Радонежского и Никандра Псковского стояла маленькая ветхая избушка Ильинской мужской богадельни. Она была настолько ветхой, что её разобрали ещё в довоенное время. Но изборянка
К.Н. Харькина вспомнила о дяде Лёше, который здесь проживал – подтянутый, благородный дедушка, отставной офицер, родом из Ленинграда. Его называли «северник» или «беглый». В избушке жили 6 дедов, налево от входа стояла печка, у стен лавки, двое нар, завеса.

На основе воспоминаний респондентов можно сделать вывод, что дома для богаделен были скорее всего выстроены специально, а не приспособлены под них. Бабушки и дедушки, проживающие здесь, не побирались. Изборяне сами по мере возможности помогали, кто чем мог: это и продукты, и вещи, подвозили торф или хворост для отопления, в банные дни приглашали в баню.

В Богадельнях обязателен был обычай поминания усопших и моления о здравии живых – прихожане храмов приносили угощение, староста делил его всем поровну, и бабушки, поминая, молились об упокоении усопших и о здравии живых.

В праздник Святой Пасхи в богадельни обязательно несли угощение: яйца, пироги, куличи, мясные блюда – всё, что готовилось в доме на светлый праздник. Иногда продуктов было настолько много, что их продавали, чтобы не испортились, или угощали детишек у церкви. Изборянам с детства известен обычай биться пасхальными яйцами, где битое яйцо достаётся обладателю более крепкого. Дмитрий Васильевич Воронков вспомнил, что он ребёнком бегал менять домашние пасхальные яйца к бабушкам в богадельни, считая, что они крепче.

Интересный факт о богадельнях связан с похоронным обычаем; раньше покойного из окрестных деревень в Изборск подвозили на конной подводе, но по Изборску несли на специальных берёзовых носилках. После похорон носилки отдавали в богадельни на дрова.

Необходимо отметить, что дровами и небольшой суммой денег снабжал бабушек и сельский совет, где была введена должность ответственного за обеспечение богаделен, которую некоторое время занимал Александр Щербаков. Респонденты Евгения Петровна Голубева (1913 года рождения) и Михаил Васильевич Оловянкин (1922 года рождения), сообщили, что в 1920-е годы существовала ещё одна богадельня, в народе её называли Казённой. Возможно, это и была «Александро-Невская в память царя Освободителя Императора Александра Второго богадельня». По воспоминаниям Евгении Петровны, она была женской, и изборяне также старались помочь проживающим в ней.

Мария Ивановна Хрустнёва (1919 года рождения) рассказала, что десятилетие спустя, в 1930-е годы, здесь же была построена школа, которая в последствии была продана под жилой дом. Дмитрий Васильевич Воронков сообщил, что это была не школа, а детский приют, находящийся на попечении Никольского храма, поскольку он сам, мальчишкой, бегал туда играть и носил угощение. Но просуществовала школа-приют недолго, в 1933 году на этом месте выросли цеха завода по переработке медицинского гипса. Интересный факт поведала Мария Николаевна Оловянкина (1927 года рождения). Дважды в год, на Рождество Христово и Пасху, она носила подаяние в три Печорские богадельни, которые находились напротив гражданского кладбища.

В собрании Государственного музея-заповедника «Изборск» хранятся Клировые ведомости, охватывающие временной период с 1850 по 1914 годы. Запись за 1896 год свидетельствует, что «При церкви существуют три Богадельни, одна мужская и две женских. Когде оне построены и кем причту неизвестно. Причт этими богадельнями не заведует». Указывается и количество призреваемых в богадельнях: 11 мужчин и 25 женщин. Основу их содержания составляли добровольные пожертвования прихожан Никольского собора.

 

По материалам статьи Т.В. Румянцевой «Благотворительность в Изборске конца ХIХ – начала ХХ веков». Беседовала с респондентами Т.В. Румянцева в 2000-годы.

«Приглашаем вас посетить выставку «Хранитель времени» в экспозиции Дома купца Белянина и увидеть редкие фотографии Изборска, сделанные художником Павлом Дмитриевичем Мельниковым!» - отметили в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 111 человек
17.12.2025, 09:370 Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире 17.12.2025, 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% 17.12.2025, 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025, 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике
17.12.2025, 08:400 Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат 17.12.2025, 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды
17.12.2025, 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря 16.12.2025, 22:082 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля
16.12.2025, 21:401 В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд - «Псковская улитка» 16.12.2025, 21:200 В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест 16.12.2025, 21:000 Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове 16.12.2025, 20:400 Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка
16.12.2025, 20:200 По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой 16.12.2025, 20:000 Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО 16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение
16.12.2025, 19:200 В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе 16.12.2025, 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове 16.12.2025, 18:400 Гонки по вертикали: суд, бюджет и «нервная стабильность». ВИДЕО 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом
16.12.2025, 18:200 В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков» 16.12.2025, 18:170 Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге 16.12.2025, 18:090 Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды»
16.12.2025, 18:010 Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской  16.12.2025, 17:550 Псковский курсант завоевала три золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике 16.12.2025, 17:491 Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной 16.12.2025, 17:451 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков. ВИДЕО
16.12.2025, 17:450 «Псковские епархиальные ведомости»: как старинный журнал раскрывает тайны Изборска 16.12.2025, 17:430 «Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове 16.12.2025, 17:351 Военные учения продолжаются на полигонах 76-й дивизии 16.12.2025, 17:280 Оливье на Новый год приготовят более 60% россиян — опрос Роспотребнадзора
16.12.2025, 17:230 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского округа. ВИДЕО 16.12.2025, 17:150 Две школы в Пскове закрыли на карантин из-за ОРВИ 16.12.2025, 17:120 Новая категория проектов ТОС появится в Псковской области 16.12.2025, 17:000 Завод «Титан-Полимер» подтвердил соответствие международным стандартам качества
16.12.2025, 16:590 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 44% 16.12.2025, 16:553 Стала известна локация будущего социального центра «Добродомик» в Пскове 16.12.2025, 16:470 Псковский музей приглашает на работу видеографа и фотографа 16.12.2025, 16:440 Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге
16.12.2025, 16:350 «Дневной дозор»: Отражается ли «эффект Долиной» на рынке недвижимости Пскова?  16.12.2025, 16:240 Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов 16.12.2025, 16:230 В Изборске можно увидеть вымпел имени Юрия Гагарина 16.12.2025, 16:220 Покупательница квартиры Долиной потребовала принудительно выселить артистку из жилья
16.12.2025, 16:200 Иван Белугин: ТОС — это наша опора 16.12.2025, 16:130 МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO 16.12.2025, 16:080 «Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность» 16.12.2025, 16:040 Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
16.12.2025, 16:010 В Пскове «Добродомик» получит поддержку от церкви и местного бизнеса 16.12.2025, 15:540 «Музеи России — духовный щит Отечества»: объявлены темы Февральских чтений-2026 в «Михайловском» 16.12.2025, 15:520 Владимир Папорт озвучит результаты работы Госавтоинспекции Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 16.12.2025, 15:500 «Крокодил» в Изборске: музей хранит номера легендарного сатирического журнала
16.12.2025, 15:480 МВД: Гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне 16.12.2025, 15:310 «Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay 16.12.2025, 15:261 Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей? 16.12.2025, 15:220 «Добродомик» планируют открыть в нескольких городах Псковской области
16.12.2025, 15:130 Актрису из сериала «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство 16.12.2025, 15:120 Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа под ставку в 292%  16.12.2025, 15:041 Авторы памятника «Александр Невский с дружиной» в Самолве стали лауреатами премии правительства РФ 16.12.2025, 14:461 Конкурс воспоминаний запускает ПЛН в честь обновления сайта
16.12.2025, 14:420 Т1: К 2030 году для 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ 16.12.2025, 14:410 Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове 16.12.2025, 14:400 Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году 16.12.2025, 14:320 До +4 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 17 декабря
16.12.2025, 14:160 Как развивалось радиовещание в СССР, рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 14:030 Акцию на плавленые сыры запустили «Молочные продукты Пушкиногорья» 16.12.2025, 13:560 В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
16.12.2025, 13:510 Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России 16.12.2025, 13:370 Губернатор обсудил с медиками расширение мер поддержки работников здравоохранения 16.12.2025, 13:210 Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам 16.12.2025, 13:170 Псковский гуманитарный лицей закрывается на карантин до 23 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru