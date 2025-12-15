Культура

«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о музейных итогах-2025. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 декабря.

Гостем нового выпуска стала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней о меценатстве, юбилеях и итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году. Гостья рассказала о главных музейных события 2025 года и от каких проектов пришлось отказаться.