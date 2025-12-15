Культура

На новогоднюю программу «Вечер накануне 1700-го» приглашают псковичей

Псковичей и гостей города приглашают в Палаты у Сокольей башни на интерактивную программу «Вечер накануне 1700-го», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Дети и взрослые познакомятся с традициями празднования Нового года на Руси. Гости встретятся с женой псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки, а также что необычное привнёс в традиции встречи Нового года Пётр I.

Программа пройдет 3 и 4 января в 13:00 и 15:00 в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, дом 7).

Подробности можно узнать по телефону: +78112331390 (доб. 1).