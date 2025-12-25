Художники подведут итоги 20-летия «ПсковАРТ» на выставке «Коллекция особого назначения»

В псковской галерее «Дом на Набережной» 26 декабря в 16:00 откроется выставочный проект «Коллекция особого назначения», на которой будут представлены работы из личных коллекций псковских художников, выполненные в разные годы творчества. Это пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции и другое, сообщили Псковской Ленте Новостей в сообществе художников «ПсковАРТ».

«Коллекция особого назначения» - это своего рода подведение итогов творческой деятельности, взгляд на себя со стороны. На выставке представлено около пятидесяти работ, где художники погружают зрителя в свой мир ощущений, эмоций и впечатлений.

«Неиссякаемым источником вдохновения для художника всегда является природа нашего Псковского региона, с его бескрайними полями и зелеными лесами, уютными сельскими и городскими уголками», - отметили организаторы выставки.

В выставке участвуют псковские художники: Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Галина Дячок, Анатолий Жбанов, Юрий Жулин, Сергей Каримов, Олег Матюхин, Николай Москалев, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Тимофей Силич, Виктор Тимофеев (ВИТИМ), Эдуард Шарипов.

Выставка будет работать течении двух месяцев.

В 2025 году исполнилось 20 лет с момента образования «ПсковАРТ». Участников псковского регионального общественного движения объединяет не общность стиля, а общность судьбы: саморазвивающееся творчество и свобода многообразия – главные достоинства «ПсковАРТа» и характерологические черты создаваемого культурного пространства, внутри Дома купца Сафьянщикова и вне его.

Сам Дом Сафьянщикова – интересный многослойный памятник гражданской архитектуры, уцелевший в войну и расположенный на берегу реки Великой в одном из красивейших мест города – обрел новую жизнь, стал центром притяжения для творческих активностей горожан, дом населен свободными художниками, а не каким-либо безликим офисом, гостиницей или рестораном, отметили художники.

Движение «ПсковАРТ» активно развивает псковское изобразительное искусство, художники работают в различных направлениях современного искусства. Они часто обращаются к традиционному пейзажу, исследуя псковскую историю, изображая замечательную псковскую природу и городские ландшафты.