Бесплатный рождественский концерт пройдёт в середине января в Пскове

В Доме офицеров города Пскова 14 января состоится праздничный Рождественский концерт с участием лучших творческих коллективов и молодых исполнителей. В рамках мероприятия также пройдёт церемония награждения победителей конкурса новогодних костюмов «Рождественский карнавал», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Зрителей ждут выступления солисток Дарьи Романовой и Миланы Егоровой, завораживающие номера от студии классического танца «Щелкунчик» и театра танца «Русские узоры», а также выступления фольклорных ансамблей и молодёжного объединения «Трилучье». Ведущими вечера станут Кирилл и Софья Радион.

Концертная программа начнётся в 18:30 по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5.

Вход на мероприятие осуществляется по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить с 12 января в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, дом 15.

Организаторы: Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псковской Епархии.

