Культура

100 лет прошло со дня рождения наивного художника Николая Комолова

0

100 лет со дня рождения одного из представителей наивного искусства Николая Комолова исполнилось 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей  в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Николай Комолов родился в деревне Биляр-Озеро в Татарии. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года и получил серьезное ранение в Пскове.

После войны Николай Комолов жил и работал в различных регионах России, таких как Алтай, Казахстан, Молдавия и Сибирь. В конце 1960-х годов он вернулся в Псковскую область, работал колхозным электриком. После тяжелой болезни получил группу инвалидности. После этого стал посвящать время живописи.

 

В течение менее чем четырех лет Николай Комолов создал около ста живописных работ. Его картины выделяются уникальным стилем и стали известны широкой публике. Художник участвовал в выставках в Пскове, Петербурге, Москве и Париже.

Работы Николая Комолова хранятся в фондах многих музеев России, например, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Псковский музей-заповедник обладает самым крупным собранием его работ, состоящим из 40 картин. Кроме того, картины Комолова находятся в частных коллекциях в Пскове, Петербурге, Таллине и Москве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru