100 лет прошло со дня рождения наивного художника Николая Комолова

100 лет со дня рождения одного из представителей наивного искусства Николая Комолова исполнилось 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Николай Комолов родился в деревне Биляр-Озеро в Татарии. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года и получил серьезное ранение в Пскове.



После войны Николай Комолов жил и работал в различных регионах России, таких как Алтай, Казахстан, Молдавия и Сибирь. В конце 1960-х годов он вернулся в Псковскую область, работал колхозным электриком. После тяжелой болезни получил группу инвалидности. После этого стал посвящать время живописи.

В течение менее чем четырех лет Николай Комолов создал около ста живописных работ. Его картины выделяются уникальным стилем и стали известны широкой публике. Художник участвовал в выставках в Пскове, Петербурге, Москве и Париже.



Работы Николая Комолова хранятся в фондах многих музеев России, например, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Псковский музей-заповедник обладает самым крупным собранием его работ, состоящим из 40 картин. Кроме того, картины Комолова находятся в частных коллекциях в Пскове, Петербурге, Таллине и Москве.