Органный концерт «Рождественская фантазия» пройдет в Пскове 2 января

Органный концерт «Рождественская фантазия» в рамках III Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове 2 января, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Концерт состоится в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви.

В концерте выступит органистка, лауреат международных конкурсов Мария Коронова. Она является выпускницей и аспиранткой кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории. Мария Коронова получила всероссийскую премию «Органист года 2024» в номинации «Дебют».

В программе концерта прозвучат произведения композиторов XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Люсьена Вьерна, Шарля Видора, Альфреда Лемара, Теодора Лефебюра-Вели, Петра Ильича Чайковского, Микаэла Таривердиева и Арнора Хачатуряна.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование, их можно получить перед началом мероприятия.

Храм открывается за 45 минут до выступления. Концерт рекомендуют для слушателей старше десяти лет, его продолжительность составит 65 минут без антракта. Перед концертом прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32; +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.