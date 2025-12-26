«Изборские истории» с Александром Донецким: Рождество в приятной компании, новогодняя афиша-2026 и «Зима в королевстве Сетомаа»

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Врубель, Репин, Станиславский и другие. В Изборске открылась масштабная выставка, посвященная русскому театру Серебряного века

Новый год к нам мчится! Опубликована афиша музейных мероприятий на время новогодних каникул

Сюрпризы для изборской ёлки. В музее-заповеднике подвели итоги первого конкурса ёлочных игрушек

В гости к Деду Йолоувана. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово приглашает на традиционную фольклорную программу.

Наша программа выходит в эфир и онлайн в предпраздничные дни, накануне Нового года и Рождества, и все её темы сегодня так или иначе связаны с новогодними торжествами и каникулами, и выставка, о которой я сейчас расскажу (и которую можно посмотреть в нашем выставочном зале!), неслучайно называется «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам». Чем эта выставка замечательна? Почему посетителям из Пскова и других городов России стоит приехать в Изборск этой зимой? И что они в Изборске увидят?

«Рождество в приятной компании» – масштабный выставочный проект из собраний двух музеев: Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ и посвящен он замечательной странице в истории отечественной культуры – домашним или любительским театрам на примере двух знаменитых купеческих семей – Алексеевых (Станиславского) и Мамонтовых.

Для людей театра и всех, кто увлечен сценическим искусством, Савва Иванович Мамонтов и Константин Сергеевич Алексеев, всему миру известный как Станиславский, – фигуры культовые, почитаемые, легендарные. Без них невозможно представить историю не только русского театра рубежа XIX–XX веков, но и театра мирового. Оба они, и Савва Иванович, и Константин Сергеевич, происходили из среды крупных московских предпринимателей, были художественно одарены, оба были страстно влюблены в театр, и именно в доме Мамонтовых в Москве 31 декабря 1878 года состоялось первое театральное представление, в котором участвовал молодой Костя Алексеев, будущий знаменитый режиссер, артист, реформатор театра, один из основателей МХТ – Константин Сергеевич Станиславский.

Название выставки её создателям подсказали мемуары Станиславского, который вспоминал, цитирую: «Обыкновенно спектакли происходили во время рождественских праздников. Тогда на целую неделю или две дом превращался в театральные мастерские и швальни. В одной из комнат расстилалось полотно для Василия Дмитриевича Поленова, и он со своим молодым помощником Константином Коровиным готовил декорации своего акта. В другой комнате Илья Ефимович Репин со своим помощником, хотя бы, например, Серовым, писал другой акт. В третьей комнате работал Виктор Михайлович Васнецов, суетился Врубель. В другой половине дома кроили, шили, примеряли костюмы. Где-то по углам репетировали, в кабинете стучали топоры: строили сцену, а в большой столовой с утра до вечера не сходили со стола самовар и угощение для всех участников спектакля. Здесь было наибольшее оживление. Молодёжь, которая всем мешала, и которую отовсюду гоняли, толкалась вокруг чайного стола в ожидании ролей. В комнате стоял гул от звонких молодых голосов. И среди всей этой юной компании, перекидываясь забавными шутками, сидел Савва Иванович и писал первый акт той пьесы, постановку которой спешно готовили наверху».

Домашние спектакли ставились в московских домах и подмосковных усадьбах – усадьбе Мамонтовых Абрамцево и в усадьбе Алексеевых Любимовка, расположенных неподалёку друг от друга. При этом в мамонтовских постановках огромную роль играли талантливые художники, которых привлекал для работы меценат Савва Мамонтов, они создавали эскизы костюмов и декораций, то есть работали как театральные художники, это – Виктор Васнецов, Валентин Серов, Василий Поленов, Константин Коровин. Здесь же рядом находились гостившие в Абрамцево Илья Репин и Михаил Врубель.

Именно поэтому на нашей выставке можно посмотреть театральные работы этих художников. А ещё – керамические скульптуры Михаила Александровича Врубеля – знаменитого русского художника Серебряного века, творчество которого мы представляем себе прежде всего по его хрестоматийным живописным шедеврам «Демон сидящий» и «Царевна-лебедь», однако новаторские художественные устремления мастера были гораздо шире и разнообразней: Михаил Врубель работал практически во всех жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Оригинальные образцы керамической скульптуры художник создал как раз в годы жизни в усадьбе Абрамцево по приглашению Саввы Мамонтова.

В искусстве керамики Врубель искал новые формы воплощения своих творческих идей и переносил живопись в майолику, создавая яркие пластические образы в стиле модерн. Работы художника, увлеченного сиянием драгоценных камней, необычайно эмоциональны, чувственны, наполнены переливчатой игрой света и цветовой энергии. На выставке в Изборске представлено шесть керамических скульптур Михаила Врубеля из коллекции Государственного музея-заповедника «Абрамцево» – «Садко», «Купава», «Лель», «Мизгирь», «Весна» и «Волхова». Приезжайте в Изборск и посмотрите на эти чудесные работы.

Феномен Мамонтова и Станиславского заключался в том, что их домашнее увлечение театром привело, в отличие от многих других театральных дилетантов, к созданию профессиональных театров. В 1885 году Савва Иванович организовал первую в России частную оперу, которая открыла нам гений Федора Шаляпина, а Константин Сергеевич Станиславский вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко создал в 1898 году знаменитый Московский Художественный театр.

Вот об этом удивительном пути от домашней сцены к профессиональному театру и рассказывает выставка «Рождество в приятной компании». Здесь особенно примечательна сценическая история «Снегурочки» Александра Островского, на которую наш гениальный русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков написал оперу. Видите, какое блестящее сочетание русских гениев!

Вначале пьеса была поставлена на домашней сцене на Рождество 1882 года как драматический спектакль, а затем – в профессиональном театре, как оперный. За оформление спектакля взялся Виктор Васнецов, который вспоминал позже: «Писал я их, понятия не имея, как пишутся декорации. До часу или до двух ночи, бывало, пишешь и возишь малярной кистью по холсту, разостланному на полу, и сам не знаешь, что выйдет. Поднимешь холст, а Савва Иванович уж тут, взглянет ясным соколиным оком, скажет бодро, одушевлённо: «А хорошо!» Посмотришь – и впрямь как будто хорошо».

А в 1900 году зрители увидели «Снегурочку» уже в режиссёрском прочтении Станиславского на сцене Московского Художественного Театра. Фантазия Константина Сергеевича была направлена на выявление народного начала в пьесе, на утверждение радостного отношения к жизни. По предложению режиссёра, актёры отправились на «поиски сказки» – на Север, за Вологду, в деревушку Подошариху. Была снаряжена целая экспедиция. Искали не только костюмы, предметы реквизита, но и настроение сказки. «Снегурочка» в постановке Станиславского раскрывалась, по его словам, как «сказка, мечта, национальное предание» о возможной прекрасной справедливой жизни. Несколько костюмов и головных уборов из этого спектакля представлены на выставке, и это лишь одна глава нашей истории. На выставке можно увидеть макеты спектаклей, которые собственноручно выполнял Константин Сергеевич, костюмы и элементы реквизита его постановок, афиши, фотографии.

Биографии этих двух удивительных деятелей русской культуры – Мамонтова и Станиславского, счастливо сочетавших дело купеческое и дело театральное, – поистине достойны не одной выставки. У нас в Изборске представлены проекты железнодорожных зданий, фотографии строительства, портреты инженеров, награды промышленных выставок, изделия Абрамцевских столярной и гончарной мастерских, рассказывающие о предпринимательской деятельности Саввы Мамонтова. И тут же представлен Константин Сергеевич, многие годы руководивший семейным делом – золото-канительной фабрикой, где впервые было введено машинное производство. Позже Станиславский организовал медно-прокатное производство и выпуск изолированных проводников.

Мамонтов и Станиславский были свободны в своих творческих поисках. В процессе подготовки домашних спектаклей, в обстановке артистической раскованности и дружеской поддержки создавалось идеальная атмосфера для творчества. В этой среде сложился свой особый характер взаимоотношений, утверждалась ценность творческой личности самой по себе. Так из домашних увлечений – семейных праздников, рождественских спектаклей – родились выдающиеся явления отечественной художественной культуры. Если вы хотите увидеть историю этого удивительного рождения собственными глазами, – приезжайте в музей-заповедник «Изборск», на нашу выставку «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам».

А я продолжаю, и эта часть нашей программы будет состоять преимущественно из приятных объявлений. Во-первых, уже в середине декабря наш музей опубликовал афишу новогодних и рождественских мероприятий с 1 по 11 января. Встречайте Новый 2026 год и Рождество Христово в Изборске! Приезжайте в наш древний город – посмотреть новые уникальные выставки, прогуляться по живописным окрестностям, увидеть легендарные Словенские ключи зимой, поверить в чудеса, окунуться в атмосферу волшебной сказки. Все праздничные дни в музее-заповеднике «Изборск» вас ждут разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Подробную афишу смотрите на нашем официальном сайте и на страницах музея в доступных соцсетях.

Во-вторых, мы подвели итоги нашего первого конкурса елочной игрушки «Подарок для изборской ёлки». Вот, пользуясь возможностью, я взял три игрушки с собой в студию, организаторы конкурса разрешили мне это сделать. Согласитесь, с такими елочными игрушками нельзя не поверить, что зима – время чудес!? Это я обращаюсь к зрителям видеотрансляции, а радиослушатели, надеюсь, поверят мне на слово. Главный итог: конкурс признан успешным, и это рождение новой изборской традиции!

Всего в списке победителей в этом году 20 участников, и я сейчас, конечно, не буду оглашать фамилии мастеров, и детей, и взрослых, поскольку уже завтра нас ждет церемония награждения в Изборске, вот тогда и будут опубликованы победители во всех номинациях. А мне остается добавить, что, несмотря на официальное завершение конкурса, все желающие изготовить свою елочную игрушку уже в эти выходные могут приехать в Изборск, прийти в нашу музейную Мастерскую, которая находится в Доме купца Шведова, и сделать елочную игрушку собственными руками.

Третья приятная новость. Музей-усадьба сето в деревне Сигово приглашает на новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа»! Вас ждут: экскурсия по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, традиционные игры и танцы народа сето, старинные загадки, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, национальное угощение и, конечно же, подарки! В королевстве Сетомаа весело и вкусно!

В эти яркие и увлекательные дни вы познакомитесь с сетоским Дедом Йолоувана, который выходит к гостям в овечьем тулупе наизнанку, в шапке-ушанке, с посохом и розгами за поясом, а почему? Узнаете в Сигово! Приезжайте всей семьёй! Будет интересно!

И это еще не всё! С 27 декабря музей-заповедник «Изборск» присоединяется к всероссийской акции «Веди родителей в музей» в рамках программы «Пушкинская карта». Если вы – счастливый владелец Пушкинской карты и купили онлайн единый билет на посещение нашей территории (крепости, купеческой усадьбы, выставочного зала), то ваши родители или родственники получают право купить в день визита два билета со скидкой 200 рублей каждый.

Как это работает? Вы покупаете единый билет онлайн по Пушкинской карте. В день посещения приходите в кассу музея-заповедника «Изборск» вместе с родителями/родными. Предъявляете: ваш электронный билет; вашу Пушкинскую карту; паспорт для подтверждения родства. Получаете два льготных билета для родных!

Что можно посмотреть? Древнюю Изборскую крепость, купеческие усадьбы с выставками и историческими экспозициями, уникальную театральную выставку, о которой я сегодня рассказывал, – «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам». Цитата, ставшая названием выставки, принадлежит Станиславскому, но я верю, что вдохновение является не только по праздникам, но и в любой другой день, если этот день вы проведете в Изборске!

Не упустите отличный шанс подарить себе незабываемую зимнюю экскурсию в один из древнейших городов России! Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Здоровья, счастья, удачи! Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий