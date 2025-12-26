Концерт «Новогодний экспресс» дадут в детской школе искусств Пскова

Ежегодный праздничный концерт «Новогодний экспресс» пройдет сегодня, 26 декабря, в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в детской школе искусств города Пскова.

В мероприятии примут участие солисты и творческие коллективы детской школы искусств. Зрителей ждёт музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили: в программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Арканджело Корелли, Александра Винницкого, Джона Уильямса и другие сочинения.

Мероприятие состоится в концертом зале ДШИ. Вход свободный.