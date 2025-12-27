Завершилась реставрация в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

Реставрация в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах подошла к завершению. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова

(Псковской области)»/ Telegram-канал

Осенью 2023 года на территории возле храма начали проходить археологические исследования объемов храма и прилежащих территорий. В январе 2024 храм был закрыт для богослужений. Внутри памятника и с фасадной стороны специалистами были начаты ремонтно-реставрационные работы.

Храм представляет собой восьмерик на четверике. К основному объему, несущему на себе восьмерик с декоративным барабаном и главой, с востока примыкает полуцилиндр апсиды, с запада – прямоугольная в плане трапезная и трехъярусная, квадратная в плане, столпообразная колокольня. Декор церкви скромный – апсиды, фасады основного объема, а также колокольня и трапезная обработаны пилястрами.

В ходе работ было проведено укрепление стен и фундаментов, выполнена гидроизоляция. Памятнику архитектуры возвращен первоначальный исторический вид. Установлены воссозданные по аналогам оконные рамы из дерева в барабане купола. Заменены стропильная система и кровля. Покрытие выполнено из меди.

Отреставрированы стены и росписи на них, заменены полы, в основном объеме храма они выполнены из лиственницы, в соседнем помещении из цементной плиты. Отреставрированы старинные кованые решетки на окнах и печь - голландка. Заменены радиаторы отопления, окна и двери.

Построена и оборудована газовая котельная, к храму подведены все коммуникации, установлены противопожарная и охранная системы, отреставрирован и позолочен иконостас. Установлен алтарь.

Помимо этого, приведены в порядок фасады часовни на территории двух храмов Сорока Севастийских мучеников и Святой Варвары.