Культура

«Проказами матушки-зимы» откроют выставочный 2026 год в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают работу над экспозицией «Зимние проказы», которая уже 2 января откроет в Святогорье выставочный 2026 год. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника, литературно-художественная выставка будет развёрнута в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское». Её название отсылает к известным строкам из «Евгения Онегина»: «Блеснул мороз. И рады мы / Проказам матушки-зимы».

Виктор Лысюк. Зима в Пушкиногорье (1988). Из фондов «Михайловского».

Как отмечает автор нового проекта, хранитель «Петровского», кандидат филологических наук Любовь Козмина, выставка призвана раскрыть отношение Пушкина к русской зиме. «Поэта вдохновляли снежные пейзажи, а вьюги и метели вызывали благоговейный трепет, являясь своего рода персонажами, играющими смыслообразующую роль во многих произведениях Пушкина», — пишет хранитель в аннотации к выставке.

Экспозицию готовят по материалам сразу нескольких фондовых коллекций, а также частных собраний. Прежде всего, это произведения живописи и графики, причём здесь будет интересно представлено творчество псковских художников: Анатолия Большакова, Виктора Лысюка, Натальи Аксёновой, Бориса Козмина. Кроме того, на выставке можно будет увидеть великолепные образцы декоративно-прикладного искусства, например — западноевропейские, посеребрённого медного сплава и хрусталя парные вазы для фруктов (вторая половина ХIХ — начало ХХ века), шкатулку «Бесы» или текстильную куклу «Абрам Петрович Ганнибал» работы известного мастера Лады Репиной. Интересно формируется и книжный ряд экспозиции: это и книжные памятники — прижизненные пушкинские издания, и современные книги, оформленные выдающимися иллюстраторами.

Напомним, что в предстоящем 2026 году Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» планирует подготовить и реализовать 33 выставочных проекта.

