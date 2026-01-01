«Квартирник»: Арт-резиденция «Лофт». Культура, коммуникация, креатив, Новый год

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник». В 2025 году в Пскове открылась арт-резиденция «Лофт» как центр притяжения талантливой молодежи. Каковы были цели ее создания и удается ли их выполнить? По каким направлениям работает резиденция? Каких успехов удалось достичь в уходящем 2025-м? Каковы планы на следующий год?

На эти и многие другие вопросы ответят гости студии:

Лиза Матрёшка - певица, автор, эксперт музыкального сообщества арт-резиденции «Лофт»

Иван Корнышев - менеджер по развитию сетевой арт-резиденции арт-кластера «Таврида» в креативном пространстве «Лофт», сооснователь творческого объединения OFFLINE, автор и ведущий проекта «Типично Псковский подкаст», экс-музыкант проекта polnalyubvi.

Алёна Любина - куратор литературного сообщества арт-резиденции «Лофт», руководитель клуба не очень анонимных поэтов, поэт, музыкант.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.