«Квартирник»: Дуэт «Авеню». Как стать заметными?

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник». Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова дуэт «Авеню» - Павел Данилов и Тахир Ташпулатов.

Музыканты расскажут о своем творчестве, о том, как у них прошли новогодние праздники и как стать заметным среди похожих друг на друга кавер-групп. Кроме того, дуэт исполнит несколько знаменитых хитов.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.