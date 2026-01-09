Культура

«Квартирник»: Новогоднее настроение от певицы Елены Васильчиковой

Певица, композитор, актриса Елена Васильчикова станет гостьей нового выпуска программы «Квартирник» на ПЛН FM (102.6 FM).

Каким для нее стал 2025 год? Почему русский фольклор переживает «ренессанс»? Какие песни всегда «поднимают» зал? Что труднее - выступать перед 10 зрителями или в огромном зале? Об этом и многом другом с гостьей студии поговорит ведущий Артем Татаренко. И, конечно же, радиослушатели смогут услышать живой вокал Елены Васильчиковой.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

