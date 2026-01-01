Культура

Опубликована программа мероприятий в новогодние праздники в музее-заповеднике «Изборск»

0

План мероприятий на новогодние каникулы опубликовал музей-заповедник «Изборск» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на новогодних каникулах приехать в наш древний город – увидеть новые уникальные выставки, поверить в чудеса, окунуться в атмосферу волшебной сказки. Все праздничные дни в музее-заповеднике "Изборск" вас ждут разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Сохраняйте нашу программу, пересылайте друзьям и близким, приезжайте всей семьей!» - сообщили в музее.

Предварительная запись на экскурсии и интерактивные программы: 8 (8112) 33-16-17

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru