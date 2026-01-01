Опубликована программа мероприятий в новогодние праздники в музее-заповеднике «Изборск»

План мероприятий на новогодние каникулы опубликовал музей-заповедник «Изборск» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на новогодних каникулах приехать в наш древний город – увидеть новые уникальные выставки, поверить в чудеса, окунуться в атмосферу волшебной сказки. Все праздничные дни в музее-заповеднике "Изборск" вас ждут разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Сохраняйте нашу программу, пересылайте друзьям и близким, приезжайте всей семьей!» - сообщили в музее.

Предварительная запись на экскурсии и интерактивные программы: 8 (8112) 33-16-17