Культура

«Квартирник»: Арт-резиденция «Лофт». Культура, коммуникация, креатив, Новый год

0

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник». В 2025 году в Пскове открылась арт-резиденция «Лофт» как центр притяжения талантливой молодежи. Каковы были цели ее создания и удается ли их выполнить? По каким направлениям работает резиденция? Каких успехов удалось достичь в уходящем 2025-м? Каковы планы на следующий год?

На эти и многие другие вопросы ответят гости студии:

  • Лиза Матрёшка - певица, автор, эксперт музыкального сообщества арт-резиденции «Лофт»
  • Иван Корнышев - менеджер по развитию сетевой арт-резиденции арт-кластера «Таврида» в креативном пространстве «Лофт», сооснователь творческого объединения OFFLINE, автор и ведущий проекта «Типично Псковский подкаст», экс-музыкант проекта polnalyubvi.
  • Алёна Любина - куратор литературного сообщества арт-резиденции «Лофт», руководитель клуба не очень анонимных поэтов, поэт, музыкант.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru