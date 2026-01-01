Концерт органной музыки «В рождественский сочельник» состоится в Пскове

Концерт органной музыки «В рождественский сочельник» в рамках III Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда» состоится 6 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

В концерте примет участие петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской Академии Музыки на кафедре «Органа и клавесина», лауреат международных органных конкурсов.

В программе концерта «В рождественский сочельник» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста-виртуоза эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки, Дитриха Букстехуде, немецко-датского композитора эпохи барокко, выдающегося органиста, одного из ключевых представителей северонемецкой органной школы, Генри Пёрселла, величайшего английского композитора эпохи барокко и «Британского Орфея», Франца Петера Шуберта, австрийского композитора-романтика XVIII-XIX века, прославившегося огромным вкладом в жанр вокальной музыки, Франца Ксавьера Грубера, австрийского композитора и церковного органиста XVIII-XIX столетия, автора музыки к рождественскому гимну «Тихая ночь», Шарля-Франсуа Гуно, французского композитора XIX века, одного из создателей жанра лирической оперы, автора духовной музыки, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, основателя Лейпцигской консерватории, автора «Свадебного марша», и Владимира Вавилова, талантливого советского композитора-мистификатора и гитариста, автора многочисленных собственных произведений.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.