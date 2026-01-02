Культура

Экскурсия «Лица времени» прошла в Псковском музее 

0

Авторская экскурсия «Лица времени»  собрала сегодня ценителей искусства в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении культуры. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Сотрудник художественного отдела Мария Проценко познакомила гостей с выставкой «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были…», а также рассказала о 9 портретах из фондов музея, впервые представленных  публике. 

Гости увидели работы талантливых художников XIX и XX веков, смогли детально рассмотреть и современника Пушкина, и польского дворянина, и Николая Лавриновского, в чьем особняке сейчас создаются браки, и советских граждан разных эпох. 

В конце экскурсии каждый получил в подарок новогоднюю открытку с изображением «зимнего» портрета.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru