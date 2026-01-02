Экскурсия «Лица времени» прошла в Псковском музее 

Авторская экскурсия «Лица времени» собрала сегодня ценителей искусства в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении культуры.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сотрудник художественного отдела Мария Проценко познакомила гостей с выставкой «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были…», а также рассказала о 9 портретах из фондов музея, впервые представленных публике.

Гости увидели работы талантливых художников XIX и XX веков, смогли детально рассмотреть и современника Пушкина, и польского дворянина, и Николая Лавриновского, в чьем особняке сейчас создаются браки, и советских граждан разных эпох.

В конце экскурсии каждый получил в подарок новогоднюю открытку с изображением «зимнего» портрета.