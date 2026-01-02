Выставка экс-фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева откроется в Пскове

Открытие выставки «Ч/Бшечка» экс-фотокорреспондента Псковской Ленте Новостей Александра Елисеева состоится 5 января, в 17.00 в выставочном зале «Каверинки» на веранде, сообщили в библиотеке имени Каверина.

Это - вторая персональная выставка псковского фотографа, фотокорреспондента, выдающегося знатока улиц, дворов, дорог и отражений.

«Если вы не подписаны на его соцсети - самое время это сделать. "Улицы полны неожиданностей" -это даже не название телеграм-канала автора, а целый девиз и творческое кредо. А еще, работы Александра выставлялись в 2025 году в Эрмитаже и мы очень гордимся успехами нашего талантливого друга и земляка», - рассказали в библиотеке.

Экспозиция будет включать изображения только в черно-белом варианте. Такой формат будет подчеркивать снежную черно-белую зиму, графичность и монохромность окружающего январского мира. А встреча с Александром Елисеевым и радость зрителей точно добавят ярких цветных красок.



