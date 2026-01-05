Культура

Рождественский музыкальный концерт прошёл в Псковском музее

0

Рождественский концерт прошел в Приказной палате Псковского кремля вчера, 4 января. Музыкальные произведения на народных инструментах для гостей исполнили Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В праздничный вечер звучали русские народные произведения, застольные песни, латиноамериканские мотивы и ирландские мелодии.

 

«Музыкальные вечера двух псковских исполнительниц стали доброй традицией Псковского музея. Это настоящий новогодний и рождественский подарок для жителей и гостей Пскова», - рассказали в пресс-службе. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026