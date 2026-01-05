Рождественский музыкальный концерт прошёл в Псковском музее

Рождественский концерт прошел в Приказной палате Псковского кремля вчера, 4 января. Музыкальные произведения на народных инструментах для гостей исполнили Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В праздничный вечер звучали русские народные произведения, застольные песни, латиноамериканские мотивы и ирландские мелодии.

«Музыкальные вечера двух псковских исполнительниц стали доброй традицией Псковского музея. Это настоящий новогодний и рождественский подарок для жителей и гостей Пскова», - рассказали в пресс-службе.