Культура

Концерт в честь Рождества пройдёт в Пскове на площади Ленина

0

Концерт творческих коллективов пройдёт на площади Ленина в Пскове 7 января. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В рамках проекта «Рождество начинается здесь» для псковичей и гостей города прозвучат поздравления от творческих коллективов:
- Фольклорный ансамбль «Плескава»;
- Ансамбль народной песни «Светелка»;
- Фольклорный ансамбль «Славный городок»;
- Народный коллектив хореографический ансамбль «Лада»;
- Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В.Г. Румянцева;
- Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радость»;
- Семейный ансамбль «Казачата»;
- Фольклорный ансамбль «Скоморошина».

 

