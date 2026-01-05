Лекцию об истории Пскова проведут в центральной библиотеке 5 января

Открытая лекция историков и археологов Елены и Сергея Салминых «Псков от Василия Ивановича до Бориса Годунова. Русский город в 16 веке» пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 5 января в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

История Пскова в 16 веке – это история русского города, долгое время находившегося в изоляции и существовавшего на самой границе чужого мира, внезапно для себя оказавшегося включённым в состав огромного Московского государства.

«Это событие превратило Псков в тот город, следы которого мы видим, проходя по современным улицам. И сформировало представление о Пскове, как о главном торговом городе Северо-Западной Руси. Но как это событие приняли псковичи? Каким образом Псков превратился в центр международной торговли? Какую роль сыграл он в Ливонской войне, и какую роль Ливонская война сыграла в жизни Пскова? Обо всём этом будет рассказано в лекции замечательных российских археологов, исследователей древнего Пскова», - рассказали в библиотеке.