Школьный музей Псковской области стал партнером Музея Победы в Москве

Комната боевой славы МБОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа» местечка Владимирский лагерь Псковской области стала партнером Музея Победы в Москве и вошла в состав долгосрочной программы «Школьный музей Победы». Всего в Псковской области на сегодняшний день 25 участников программы Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Теперь педагоги школ смогут использовать ресурсы главного военно-исторического музея страны в воспитательной работе, а ребята — принимать участие в онлайн- и офлайн-мероприятиях Музея Победы. Например, в конкурсах рисунков «Нарисуй Ёлку Победы», «Защитники Отечества» и «Открытка Победы», флешмобах «Искра Надежды», «Свеча памяти» и «Цвета Российского флага». Школам предлагают стать площадками Международного фестиваля Правильного кино, присоединиться к проектам «Голоса Победы» и «Лица Победы», — отметили в Музее Победы.

Всего же за время 19-го этапа приема заявок, который проходил с апреля 2025 года, к Музею Победы присоединились 256 музеев общеобразовательных организаций из 55 регионов России, а также Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Турции, Австралии и школ при посольствах России за рубежом. Теперь проект объединяет 2806 школьных музеев из 89 регионов России и 17 зарубежных стран.