Культура

Интерактивная программа с Дедом Морозом пройдёт в «Михайловском» 6 января

Новогодние программы пройдут в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 6 и 7 января. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте Пушкинского Заповедника. 

Фото: Пушкинский Заповедник/ Telegram-канал

В 12:00 пройдёт интерактивная программа с Дедом Морозом «Мороз и солнце; день чудесный!». 
Место проведения - выставочный зал «Льнохранилище».

В 14:00  начнётся поэтическая экскурсия «Зима, что делать нам в деревне». Погрузиться в мир поэзии Пушкина поможет актёр театра и кино Михаил Драгунов

«Приезжайте в «Михайловское», чтобы застать особую, тихую зимнюю красоту. Погуляйте по заснеженному парку, послушайте, как скрипит снег, загадайте желание у новогодней ёлки», - отметили в музее-заповеднике. 

