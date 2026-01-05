Лекция об истории Пскова прошла в центральной библиотеке

Открытая лекция историков и археологов Елены и Сергея Салминых «Псков от Василия Ивановича до Бориса Годунова. Русский город в 16 веке» прошла в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 5 января. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Библиотеки города Пскова».

Фото здесь и далее: Библиотеки города Пскова/ сообщество ВКонтакте

На лекции слушатели углубились в период жизни города, который долгое время находился в изоляции, но внезапно для себя оказавшегося включённым в состав огромного Московского государства.

Гости узнали как на это важное событие отреагировали тогда местные жители, и каким образом оно отразилось на развитии международной торговли в Пскове.