Культура

Лекция об истории Пскова прошла в центральной библиотеке

0

Открытая лекция историков и археологов Елены и Сергея Салминых «Псков от Василия Ивановича до Бориса Годунова. Русский город в 16 веке» прошла в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 5 января. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Библиотеки города Пскова». 

Фото здесь и далее: Библиотеки города Пскова/ сообщество ВКонтакте

На лекции слушатели углубились в период жизни города, который долгое время находился в изоляции, но внезапно для себя оказавшегося включённым в состав огромного Московского государства.

 

Гости узнали как на это важное событие отреагировали тогда местные жители, и каким образом оно отразилось на развитии международной торговли в Пскове.

 

