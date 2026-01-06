«Чебурашка 2» установил рекорд по скорости кассовых сборов

«Чебурашка 2» установил новый рекорд как фильм, который впервые заработал три миллиарда в отечественном прокате всего за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.

Союзмультфильм (2025). Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Всего шесть картин заработали более трех миллиардов рублей в российском кинопрокате, а «Чебурашка 2», занимая пока шестое место, стал единственной премьерой 2026 года, достигшей такого результата.

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард, пишет РИА Новости.

Темп роста кассовых сборов нового фильма про ушастого любимца публики стал рекордным. Так, первая часть — картина «Чебурашка» в 2023 году смогла заработать три миллиарда рублей только к девятому дню проката. Для комедии 2019 года «Холоп» три миллиарда стали максимальной отметкой в кассе, которую картина смогла преодолеть почти за полтора месяца. Более успешному финансово сиквелу «Холоп 2» в 2024 году потребовалось для такого кассового результата 13 дней. Немногим больше смогла заработать музыкальная сказка «Бременские музыканты»: на это ушло более двух месяцев. Прошлогодний релиз «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» смог заработать три миллиарда лишь к 18-му дню проката.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по сборам и количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2».

Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла «Чебурашку 2» одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.

В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.

Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.