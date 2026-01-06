Культура

Спектакль «Когда украшают ёлки» в Псковском кремле посетили около 200 гостей

0

Морозным зимним вечером около 200 гостей посетили спектакль Псковского музея-заповедника «Когда украшают ёлки» в самом сердце Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. 

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Дети и их родители отправились в увлекательное путешествие в мир псковской народной сказки. Их ждали интересные задания, веселые истории, активные игры и хороводы, которые погрузили всех в атмосферу новогоднего чуда, - рассказали в музее. - Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята пели праздничные песни, много танцевали и угощались сладкими призами из того самого красного мешка».

 

Напомним, завтра, 7 января, в Палатах у Сокольей башни в Пскове отпразднуют Рождество Христово. 

