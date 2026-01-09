Псковичи смогут услышать музыку средневековых трубадуров и миннезингеров

Для псковичей представят авторский проект заслуженного деятеля искусств Псковской области Татьяны Лаптевой. Жители Пскова смогут услышать вокальный цикл на стихи французских трубадуров и немецких миннезингеров — рыцарей, поэтов и музыкантов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

XIII век…Европа, миновав «тёмные века» раннего Средневековья, вступает в период подъёма всех сторон своей жизни. Начинается расцвет искусств, необычайно популярным становится творчество всевозможных странствующих поэтов-певцов. Трубадуры на юге Франции и миннезингеры в Германии - рыцари из старинных знатных сословий и даже королевских династий, хотя, очень часто, из обедневших родов. Все они в разное время были участниками многочисленных крестовых походов, доблестными воинами, вассалами, в любой момент готовыми защищать честь и имя своего сеньора.

Стихи свои поэты-рыцари посвящали не только теме верности, доблести и чести. Одной из главных тем в их поэзии выступает любовь к Прекрасной Даме, Донне, Госпоже. Поэты с таким совершенством передали чувство любви, что на все последующие века стали образцом для подражания. Они описали радости и муки любви, свидания и разлуку, любовь счастливую и безответную. С подлинным совершенством они раскрыли душу любящего рыцаря и, с не меньшим мастерством, любовь Донны к своему рыцарю.

«Итак, сегодня прозвучат переложенные на современную музыку стихи поэтов-рыцарей, которые жили и творили в Европе на рубеже XII-XIII веков. Концерт задуман как цикл, в котором многогранно раскрывается жизнь любящих героев. В музыке автор стремилась передать колорит далёкой эпохи – Средневековья и, вместе с тем, музыкальными средствами приблизить то время к нашему XXI веку», - отмечают организаторы мероприятия.

Исполнители:

Татьяна Лаптева — автор музыки, фортепиано, ведущая.

Эдуард Банько — тенор

Кира Горшкова — сопрано

Мероприятие пройдёт 24 января в 18:00 в концертном зале библиотеки имени В.Каверина по адресу: Октябрьский проспект, 7а.

PAX MUSICA — это единственный в Пскове музыкальный проект концертов камерной классической музыки, который существует уже более двух лет и за это время было подготовлено и проведено более 20 концертов. Проект полностью независимый и не имеет никакой финансовой или административной поддержки со стороны города/области/государства.