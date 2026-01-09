Культура

Псковичи смогут услышать музыку средневековых трубадуров и миннезингеров

0

Для псковичей представят авторский проект заслуженного деятеля искусств Псковской области Татьяны Лаптевой. Жители Пскова смогут услышать вокальный цикл на стихи французских трубадуров и немецких миннезингеров — рыцарей, поэтов и музыкантов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

XIII век…Европа, миновав «тёмные века» раннего Средневековья, вступает в период подъёма всех сторон своей жизни. Начинается расцвет искусств, необычайно популярным становится творчество всевозможных странствующих поэтов-певцов. Трубадуры на юге Франции и миннезингеры в Германии - рыцари из старинных знатных сословий и даже королевских династий, хотя,  очень часто,  из обедневших родов. Все они в разное время были участниками многочисленных крестовых походов, доблестными воинами, вассалами, в любой момент готовыми защищать честь и имя своего сеньора. 

Стихи свои поэты-рыцари посвящали не только теме верности, доблести  и чести. Одной из главных тем  в их поэзии выступает любовь к Прекрасной Даме, Донне, Госпоже. Поэты с таким совершенством передали чувство любви, что на все последующие века стали образцом для подражания. Они описали радости и муки любви, свидания и разлуку, любовь счастливую и безответную. С подлинным совершенством они раскрыли душу любящего рыцаря и, с не меньшим мастерством, любовь Донны к своему рыцарю. 

«Итак, сегодня прозвучат переложенные на современную музыку стихи поэтов-рыцарей, которые жили и творили в Европе на рубеже XII-XIII веков. Концерт задуман как цикл, в котором многогранно раскрывается  жизнь любящих героев. В музыке автор стремилась передать колорит далёкой эпохи – Средневековья и, вместе с тем, музыкальными средствами приблизить то время к нашему XXI веку», - отмечают организаторы мероприятия.

Исполнители:
Татьяна Лаптева — автор музыки, фортепиано, ведущая.
Эдуард Банько — тенор
Кира Горшкова — сопрано

Мероприятие пройдёт 24 января в 18:00 в концертном зале библиотеки имени В.Каверина по адресу: Октябрьский проспект, 7а.

Подробнее.

PAX MUSICA — это единственный в Пскове музыкальный проект концертов камерной классической музыки, который существует уже более двух лет и за это время было подготовлено и проведено более 20 концертов. Проект полностью независимый и не имеет никакой финансовой или административной поддержки со стороны города/области/государства. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026