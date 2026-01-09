Псковский музей опубликовал афишу на 10 января

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 10 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Спасо-Преображенский собор:

13:00 – сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря.

Поганкины палаты:

12:00, 14:00, 16:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат.

Палаты у Сокольей башни:

11:00 – мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Новый год/Рождество»;

12:00 – театрализованная программа по мотивам псковской народной сказки «Когда украшают ёлки»;

13:00 – обзорная экскурсия по Палатам;

15:00 – мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках»;

16:30 – мастер-класс по набойке «Мастерство манерное».

Двор Постникова:

11:30 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;

13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу;

17:00 – вечерняя экскурсия в музейном комплексе «Двор Постникова».

Музей истории города Печоры:

14:00 – квест «Расследование в музее».