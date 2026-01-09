Культура

Псковский музей опубликовал афишу на 10 января

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 10 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Спасо-Преображенский собор:
13:00 – сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря.

Поганкины палаты:
12:00, 14:00, 16:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат.

Палаты у Сокольей башни:
11:00 – мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Новый год/Рождество»;
12:00 – театрализованная программа по мотивам псковской народной сказки «Когда украшают ёлки»;
13:00 – обзорная экскурсия по Палатам;
15:00 – мастер-класс по декорированию свечной композиции «Ласковый огонёк в руках»;
16:30 – мастер-класс по набойке «Мастерство манерное».

Двор Постникова:
11:30 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;
13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу;
17:00 – вечерняя экскурсия в музейном комплексе «Двор Постникова».

Музей истории города Печоры:
14:00 – квест «Расследование в музее».

