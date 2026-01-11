Книга о псковских фресках представлена в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге

В просветительском центре Феодоровского собора в Санкт-Петербурге 10 января прошла презентация книги Тамары Шулаковой «Фрески — чудо и слава Пскова». Издание знакомит с древними росписями Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, Снетогорского монастыря, церкви в Мелетово и других памятников, а также поднимает вопрос о необходимости создания музея фресок во Пскове, сообщили на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Фото здесь и далее: Андрей Павлюченков

Древние росписи сохранились в нескольких храмах Пскова. В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря фрески выполнены в первой половине XII века византийскими мастерами, приглашенными архиепископом Новгородским и Псковским Нифонтом. В соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря фрески написаны в начале XIV века мастерами зарождающейся псковской школы. В церкви Успения Богоматери в селе Мелетово находится знаменитая фреска «Ангел летящий» 1465 года. В Довмонтовом городе Псковского Кремля во время раскопок эрмитажной экспедицией было обнаружено множество фрагментов росписей из разрушенной церкви святой Софии (Николы с Гребли) и в сохранившемся до сводов храме Рождества Христова (Покрова). Фрески второй половины XIV — начала XV веков открыты почетным гражданином Пскова Василием Белецким и отреставрированы специалистами Эрмитажа. Более 150 кв. м композиций фресок в настоящее время находятся в эрмитажных фондах «Старая Деревня». Возвращение их во Псков возможно только при условии достойного хранения и показа на экспозиции с системой микроклимата, но пока музей фресок с соответствующими условиями не построен.

«Псков — пограничный город, и этим определяется все. Как точно заметил в свое время академик Дмитрий Лихачев, Псковская земля до сих пор смотрится "как вытянутый воинский щит на границе". Это город, который буквально жил "на вулкане". Псков окружали Ливонский и Тевтонский ордена, Великое княжество Литовское и Великий Новгород. Однажды мы со знакомым священником встретили в деревне местную бабушку и поздоровались с ней. В ответ она сказала: "Тихо ли у вас, дочуш?" Так звучит древнейшее псковское "здравствуйте": "Тихо ли у вас?". На наш следующий вопрос, как она живет, бабушка ответила: "Да как наши деды жили: год горим, год строим, год воюем". Вот такое псковское мировосприятие», — рассказала Тамара Шулакова.

Она отметила, что Псков выступает как хранитель православия и транслирует это в своем искусстве: архитектуре, фресках, иконах. Это был город храмов — так, на территории Довмонтова города площадью в 1,5 га стояло около 18 храмов: больших и маленьких, с приделами и без, с главками различной формы. К XV веку сформировалась блистательная школа церковного зодчества и живописи. В древних документах Псков именовался «вольный стольный господин Псков, дом Святой Троицы». Архитектура псковских храмов наводит на мысли о чистой, смиренной и негорделивой жизни перед Богом.





Жители средневекового Пскова хорошо знали свою веру, разбирались в богослужебных тонкостях, стремились к духовной аскезе, подвижничеству, жертвенности. Любимая пословица в те времена была — «Правда и вера светлее солнца». Умонастроение псковичей нашло отражение во фресках — настоящей энциклопедии духовной жизни, «умозрении в красках». Для знакомства жителей и гостей города с этим искусством необходимо создать музей с современным оборудованием, ведущий систематическую выставочную деятельность.