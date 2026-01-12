12-й номер краеведческого альманаха «Великолукский вестник» презентуют 14 января

Презентация 12-го номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» пройдет в центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный редактор альманаха, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Периодическое краеведческое издание было учреждено комитетом культуры администрации города Великие Луки, Общественным советом по вопросам историко-культурного наследия Великих Лук и Великолукским городским краеведческим обществом в 2011 году. Цель альманаха – изучение и популяризация малоизвестных страниц жизни малой родины и Отечества, содействие патриотическому воспитанию молодежи.

На страницах альманаха «Великолукский вестник» публикуются исследования по истории, культуре, природе и хозяйству родного края, материалы прошедших в Великих Луках научно-практических конференций. В структуре альманаха традиционными стали рубрики: «Великие Луки – город воинской славы», «Военно-патриотическое воспитание», «Великолукское краеведение: прошлое и настоящее», «Малоизвестные страницы истории Великих Лук», «Личность в истории края», «Духовный путь земли Великолукской», «Страница юного краеведа», «Литературная страница», «Некрополь», «Хронограф».

В разработке альманаха приняли участие исследователи из разных регионов страны и муниципалитетов Псковской области: Минусинска (Красноярский край), Старой Руссы (Новгородская область), Пскова, Новосокольников, Пустошки, Невеля, Великих Лук и Великолукского района (Псковская область). Каждая статья интересна тем, что это новая страничка в истории Великих Лук, Псковской земли и соседних территорий, уточнил Дмитрий Белюков.

На сегодняшний день «Великолукский вестник» – это единственное в своем роде периодическое краеведческое издание, рассказывающее об истории, культуре и природе Великих Лук и южной зоны Псковской области. Материалы альманаха используются учреждениями образования и культуры для проведения различных мероприятий, в том числе военно-патриотической направленности.

Ведущее место в 12-м номере альманаха занимают материалы, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этому событию были посвящены научно-практические конференции, проведенные по инициативе Великолукского городского краеведческого общества в 2024-2025 годов: «И в труде, и в бою», посвященная 80-летию освобождения территории Псковской области, создания Псковской и Великолукской областей, подвигу восстановления народного хозяйства в послевоенное время (21 ноября 2024 года); «За каждой спиною был свой Сталинград», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества в Российской Федерации (24 апреля 2025 года)

«В данном номере мы продолжаем знакомить читателей с новыми произведениями местных литераторов, а также с юными авторами, которые только начинают свой путь в краеведении», – отметил Дмитрий Белюков.

По традиции альманаха читателям представят календарь памятных и знаменательных дат и событий в истории Великих Лук, которые отмечаются в 2026 году.