Псковский музей-заповедник с начала года посетили более 54 тысяч человек

Псковский музей-заповедник подвел итоги новогодних праздников. С 1 по 11 января музей посетили более 54 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В течение праздничных дней музей провел более 400 экскурсий и культурных мероприятий. Новый год начался с премьеры авторской экскурсии «Лица времени», которая прошла в Картинной галерее. Среди популярных событий оказались «Кремлевский квиз», мероприятие «Рождество – семейный праздник», представление «Вертеп: рождественский спектакль», а также инструментальные и вокальные концерты в Приказной палате. Мастер-классы во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни также привлекли внимание гостей. Интерактивный спектакль «Когда украшают ёлки» собрал зрителей всех возрастов в Псковском кремле.

 

Посетители также могли увидеть недавно открывшийся макет Пскова XVII века в Поганкиных палатах. Музей получил множество положительных отзывов о своих экспозициях, выставках и работе экскурсоводов, отметили в пресс-службе музея. 

