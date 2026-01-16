IX Международная акция памяти псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева проходит 16 января

IX Международная акция «Читаем Григорьева вместе» проходит сегодня в библиотеках России и Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото и изображения: Централизованная библиотечная система Пскова

Акцию приурочили ко дню памяти псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева. В этом году исполняется 30 лет со дня его смерти.

Игорь Григорьев (1923-1996) — русский поэт-фронтовик и переводчик. Создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей, в годы Великой Отечественной войны руководил подпольем в Стругокрасненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады. Умер 16 января 1996 года в деревне Юкки Ленинградской области.

В рамках акции посетители библиотек читают вслух лучшие произведения Игоря Григорьева, а также выполняют интерактивные задания, позволяющие глубже понять жизнь и творчество знаменитого псковского поэта.

На этот раз псковская Библиотека – Центр общения детей и взрослых имени Игоря Григорьева как инициатор этого мероприятия предложила участникам акции почитать стихотворения из сборников «Горькие яблоки» (издан 60 лет назад) и «Русский урок» (издан 35 лет назад), поучаствовать в библиопоиске книг, которые хранят стихи Игоря Григорьева и упоминания о нём, вспомнить, какое у поэта Игоря Григорьева было подпольное прозвище, оживить строки стихотворения, написанного им в 1942 году, разгадать название родной деревни Игоря Григорьева с помощью шифра «Заветное слово» и «Поэтического натюрморта», разыскать его «родимое селенье» на карте по подсказкам из его стихов, проследить историю России по судьбам героев поэмы «Русский урок», а также послушать, как стихи Игоря Григорьева читает искусственный интеллект.

С 2018 по 2025 год в акции «Читаем Григорьева вместе» приняло участие более 16 825 человек.

Сегодня в ней уже приняли участие не только читатели библиотек города Пскова. Например, в Лавровской библиотеке к этой акции подготовили специальную выставку «Поэт и воин».

Несколько отделений Межпоселенческой центральной библиотеки имени Игоря Бондаренко Ростовской области провели поэтический час «Я не мыслю себя без России», а также знакомили читателей с его жизнью и творческим наследием и почтили память Игоря Григорьева минутой молчания. Читатели Покровского отдела этой библиотеки Валерия Глушко и Милана Магдыч подготовили для акции видеочтения стихотворений Игоря Григорьева «Песня о России» и «Синий месяц спелый».

В акции также уже приняли участие Выставская и Назиевская библиотеки Кировского района Ленинградской области, Подгорненская сельская библиотека Ставропольского края.

В частности, в Назиевской библиотеке открылась выставка-портрет «И по земле прошел поэт...», а также провели поэтический час «Игорь Григорьев: «Нас в люди выводила Русь...», юные участники которого не только говорили об истории жизни, творческом и героическом пути поэта-фронтовика, но и прочитали стихи Игоря Григорьева о Родине, о природе, о войне и победе, о родных людях».