День артиста впервые отмечается в России 17 января

Новый профессиональный праздник – День артиста – отмечается в России в 2026 году в первый раз. Он был установлен Приказом Министерства культуры РФ № 1715 от 25 сентября 2025 года для чествования в этот день всех российских артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Дата 17 января выбрана для праздника в честь дня рождения первого Народного артиста СССР, реформатора отечественного театра, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актёрского мастерства – Константина Сергеевича Станиславского, чья вся жизнь была связана со сценой. Именно этот Мастер разработал знаменитый сегодня на весь мир метод актёрской техники, которая стала основой современного театрального образования во всём мире, и создал профессию режиссёра в её современном понимании. Его методы обучения актёров, основанные на глубоком психологическом анализе роли, до сих пор используются в театральных школах и вузах по всему миру. Его знаменитая реплика «Не верю!» и сегодня не теряет своей популярности. К тому же он воспитал целую плеяду блистательных актёров, а его книги стали «энциклопедиями» для нескольких поколений деятелей сцены.

Инициатором установления Дня артиста выступил председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков. По его словам, «этот день станет знаковым в театральном сообществе. Его название выбрано неслучайно, оно идёт от наименования званий: народный и заслуженный артист, присваиваемых за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства». К тому же таким образом СТД хочет восстановить историческую инициативу русской актрисы Марии Савиной (1854-1915) и Театрального общества, когда в День актёра раз в году артисты давали спектакль, сборы от которого направлялись на благотворительные цели.

Надо отметить, что в России, конечно же, существуют и другие профессиональные праздники, посвященные представителям творческих профессий – День театра, День российского кино, День работника культуры и т.д., но не было единого дня, посвящённого артистам всех жанров, который объединил бы представителей разных исполнительских искусств. И вот, в преддверии 150-летия СТД и в честь знаменитого Мастера, такая инициатива и была высказана Машковым, и такой праздник появился, что, конечно же, подчёркивает преемственность традиций русского психологического театра и значение системы Станиславского для современного исполнительского искусства.

Причем это не просто дата, а символ уважения и поддержки всех, кто посвятил свою жизнь сцене, и важный шаг в признании роли искусства в жизни общества. Ведь артисты – это не просто исполнители, а носители культурного наследия, вдохновляющие поколения и формирующие национальную идентичность. Учредители дня уверены, что праздник станет доброй традицией и будет способствовать развитию российского исполнительского искусства, а также поможет повысить престиж профессии артиста и привлечь внимание к проблемам отрасли.

Кстати, сама профессия артиста имеет давнюю историю, ведь театр появился в Древней Греции еще за несколько веков до нашей эры. А название профессии «артист» произошло от французского слова artiste. В русском языке оно обосновалось в 18 веке, и изначально им называли художника или человека, занимающегося любым искусством, и лишь позднее оно обрело более широкое значение.

День артиста в России, по словам представителей власти, планируется сделать масштабным культурным событием, которое будет отмечаться во всех регионах страны проведением концертов, фестивалей, кинопоказов, конкурсов, выставок, мастер-классов и других мероприятий, направленных на популяризацию искусства и поддержку артистов. Особое внимание будет уделено чествованию ветеранов сцены и поддержке молодых талантов, пишет calend.ru.