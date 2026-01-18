 
Культура

Памятные мероприятия к 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда проходят в библиотеках Пскова

В библиотеках города Пскова проходят памятные мероприятия и организованы тематические книжные выставки, посвящённые 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В библиотеке «Родник» имени Святослава Золотцева на улице Труда провели исторический час «Азбука блокадного Ленинграда» по одноимённой книге Евгения Лукина.

19 января в 11:30 в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург пройдет час памяти «Блокадной вечности границы». Участники познакомятся с историей блокадного Ленинграда через обзор книг о блокаде, послушают стихотворения, посвящённые этим трагическим событиям, и примут участие в викторине в рамках патриотического экспресса «Под знаком мира, дружбы и добра».

В библиотеке микрорайона Овсище с 19 по 27 января ежедневно с 11:00 до 13:00 будут проходить «часы мужества и истории», посвящённые блокадному Ленинграду, включая темы «Священный хлеб блокады», «Дневник блокадной девочки», «Был город-фронт, была блокада», «Нам не забыть тех страшных дней» и «Легендарный обоз для блокадного Ленинграда».

В библиотеке микрорайона Псковкирпич проведут уроки мужества: 22 января в 12:00 — «Дневник блокадной девочки», 23 января в 12:00 — «Легендарный обоз блокадного Ленинграда», 26 января в 12:00 — «Был город фронт, была блокада».

