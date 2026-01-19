Выставка картин Ирины Абакумовой «Немного обо мне» откроется в Пскове

Выставка картин художницы Ирины Абакумовой из города Луги, чьи работы называют «драгоценным подарком судьбы», откроется в среду, 21 января, в 18:00 в Доме офицеров Пскова. Об этом сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» клуба «Псковский Монмартр».

Фото здесь и далее: «Псковский Монмартр» / «ВКонтакте»

Для кураторов проекта знакомство с творчеством Ирины Абакумовой стало ярким открытием еще в 2024 году на выставке в Опочке.

«Абакумова - это мощно, остро и нежнейше одновременно. Художник, которому подвластно, кажется, все: от искусства изысканной графики до почти монументальной живописи - многие ее холсты буквально рвутся быть воспроизведенными на достойной их стене. Одним словом, для меня лично Ирина стала открытием», - отмечают организаторы.

Проверить, вызовут ли работы мастера схожий отклик, смогут все псковичи и гости города. Выставка под названием «Немного обо мне» будет работать в течение месяца после открытия.

Ирина Абакумова родилась в 1974 году в Архангельске, а в 1985-м ее семья переехала в Лугу Ленинградской области. Здесь она окончила 9 классов школы №1 с отличием и Лужскую детскую художественную школу, тоже с отличием. В 1995-м окончила СПбГХУ имени Рериха с отличием. В 2002-м получила диплом с отличием СПГХПА имени Штиглица.

В 2002 году победила в конкурсе грантов губернатора СПб в категории «Музы Санкт-Петербурга» в номинации «Графика». С 2003 года работает в Лужской детской художественной школе преподавателем. Как профессиональный художник принимает участие в выставках в Луге, Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове. Участвовала в крупнейшей выставке Северо-Запада «Российский Север - XIII», которая проходила в Пскове в 2023 году. С 2024 года является членом Псковского регионального отделения Союза художников России.