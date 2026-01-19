 
Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова отметит 45 лет работы в филармонии 23 января

​​​​​Юбилейный концерт «Роман с романсом», посвящённый 45-летию творческой деятельности и сотрудничества заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Александровой с Псковской областной филармонией, состоится в большом концертном зале филармонии 23 января. Об этом заслуженная артистка РФ, солистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова рассказала в эфире радио ПЛН FM.

На концерте прозвучит разнообразие стилей — от классики до популярных шлягеров, инструментальные композиции, зарубежные хиты и любимые песни советских композиторов.

Гостья студии отметила, что она работает в филармонии с первого дня существования ансамбля «Псков», и вся её творческая жизнь связана с этим коллективом и учреждением: «У меня в трудовой книжке всего одна запись — Псковская областная филармония. Ансамблю «Псков» я отдала всю свою творческую жизнь».

Уточняется, что в трудовой книжке многих артистов указано, что они работали в Псковской областной филармонии, в том числе и у таких популярных исполнителей, как, например, Валерий Леонтьев.

