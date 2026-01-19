 
Культура

Пушкиногорская школа искусств взыскивает с подрядчика более 5 млн рублей за недовыполненный капремонт

0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко к ООО «РИКДОМ». Учреждение требует взыскать с подрядчика более 5 млн рублей — сумму неотработанного аванса и штрафные санкции по контракту на капитальный ремонт здания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Скриншот из видео главы Пушкиногорского округа Оксаны Филипповой

Между сторонами заключен контракт на выполнение капитального ремонта школы искусств. Цена контракта составила более 27,5 млн. рублей.

Вместе с тем обществ ненадлежащим образом выполнило обязательства по контракту, в связи с чем принято решение об одностороннем отказе от контракта.

Учитывая выполнение работ обществом на сумму 1 299 353 рублей, произведенное авансирование в размере 5 239 921 рублей, Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко обратилась в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 2 февраля 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026