«Вертеп: рождественский спектакль» последний раз покажут в Пскове 25 января

Последний показ полюбившегося многим спектакля в этом зимнем сезоне «Вертеп: рождественский спектакль» пройдет во Дворе Постникова 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вертепом православные называют пещеру, в которой появился на свет Иисус Христос, а в народной традиции это еще и ящик для кукольных представлений о Рождестве Христовом. Марионеток для таких спектаклей вырезали из дерева или шили из текстиля, ярусы ящика, представляющие небесную и земную сферы, подсвечивали свечами, актеры разучивали праздничные песнопения, готовили музыкальные инструменты. 

 

Представление состоится в 17:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Записаться можно по телефону: +7-811-229-22-59, +7-811-229-22-60.

