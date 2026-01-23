Эстрадно‑джазовый оркестр исполнит в Пскове хиты Владимира Высоцкого

Эстрадно‑джазовый оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и дирижёра Евгения Баранчикова 22 февраля представит программу из знаковых песен поэта и музыканта Владимира Высоцкого, ставших символом эпохи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители услышат бессмертные композиции, вдохновлявшие целые поколения: «Песня о друге», «Высота», «Утренняя гимнастика», «Корабли», «Купола», «Спасите наши души» и другие произведения, в которых воплотились искренность, честность и свобода мысли Владимира Высоцкого.

На сцене выступят талантливые исполнители: Кирилл Гридасов, Настасья Петрова, Андрей Гущин, Джана и Мирослава Кутузова.

Концерт пройдет в Псковской областной филармонии 22 февраля, начало в 18:00.